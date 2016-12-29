СМИ переоценили тягу женщин к алкоголю

В России мужчины пьют заметно больше алкоголя, чем женщины. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году среднее потребление чистого этанола на одного мужчину составило 32 литра, а на одну женщину — 12,6 литров. Кроме того, среди мужского населения также сильнее распространено пьянство (эпизодическое употребление большого количества спиртных напитков), расстройства, вызванные употреблением алкоголя, и смерть от алкоголизма. При этом средства массовой информации, наоборот, часто показывают, что пить для мужчины — нормально, а женщин это приводит к проблемам.

Авторы новой работы решили изучить, как изображают британские СМИ пьющих мужчин и женщин. Для этого они проанализировали 308 статей, которые выходили в семи изданиях в течение двух лет. Исследователи смотрели, как часто в заметках упоминаются мужчины и женщины, а также каким образом их изображают газеты и таблоиды. Анализ показал, что пьющие женщины упоминались в статьях чаще, чем мужчины, несмотря на то, что в Великобритании мужчины пьют больше женщин. Также в СМИ чаще рассказывали о пьющих матерях, чем об отцах.

Кроме того, в 19 статьях сообщалось о негативном влиянии употребления спиртного на внешность женщин, и при этом ни одна статья не говорила о аналогичном эффекте для мужчин. Так, издания упоминали о вреде алкоголя для кожи, волос, носа, губ, зубов и использовали такие эпитеты, как «опустошенная» и «опухшая, изможденная развалина». Также журналисты порой говорили о том, что пьяные женщины обременяют своих партнеров-мужчин, в то время как обратные ситуации не описывались.

По-разному изображалось и агрессивное поведение, однако в данном случае у женщин оно было больше связано с вербальными конфликтами, а у мужчин — с физическим насилием. При этом пьющий мужчина, по сообщениям в СМИ, представлял угрозу для окружающих, в то время как пьющая женщина подвергала риску себя.

Также исследователи нашли связь между полом и одним алкогольным напитком — вином. В выбранных социологами статьях вино чаще всего упоминалось в контексте женского пьянства.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что их выборка невелика, и для того, чтобы делать какие-то выводы, необходимо собрать больше статей, а также изучить образ пьющих мужчин и женщин на телевидении и в социальных сетях.

Недавно социологи выяснили, что женщины за последние сто лет приблизились к мужчинам по уровню потребления спиртного, злоупотребления им и связанным с этим проблемам. Точные причины выявленной закономерности неизвестны, но можно предположить, что это связано с общей тенденцией к уравниванию возможностей мужчин и женщин.

Кристина Уласович