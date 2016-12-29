В дни зимних каникул подростки снимут в Калининграде короткометражку
В Калининграде Центр развития одарённых детей в дни зимних каникул организует для подростков кинематографическую смену.
В Калининграде Центр развития одарённых детей в дни зимних каникул организует для подростков кинематографическую смену.
Школьникам дадут возможность оказаться в эпицентре съемочного процесса, где каждый сможет примерить на себя одну из 15 ролей киномира: от режиссера до гримера и постановщика света. Итогом смены станет создание короткометражного фильма. Его представят на молодежном кинофестивале «Рождественска Балтика».
Как сообщили в