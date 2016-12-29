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15:58 (мск), источник: Вести - Калининград

В дни зимних каникул подростки снимут в Калининграде короткометражку

В Калининграде Центр развития одарённых детей в дни зимних каникул организует для подростков кинематографическую смену.

Школьникам дадут возможность оказаться в эпицентре съемочного процесса, где каждый сможет примерить на себя одну из 15 ролей киномира: от режиссера до гримера и постановщика света. Итогом смены станет создание короткометражного фильма. Его представят на молодежном кинофестивале «Рождественска Балтика».

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобразования, над созданием ленты участники смены будут работать не в одиночку, а под руководством профессионалов киноиндустрии страны.

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