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14:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже улицу Освобождения Труда перекроют в ночь на Рождество

Ограничение связано с проведением богослужения.

Источник: РИА "Воронеж"

Движение по улице Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти) перекроют в Рождественскую ночь, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в четверг, 29 декабря. Ограничение будет действовать с 22:00 6 января до 5:00 7 января. Ограничение связано с проведением богослужений.

На улице Освобождения Труда находятся церковь Сергия Радонежского в Алексиевском Акатовом монастыре (улица Освобождения Труда, 1) и церковь введения Пресвятой Богородицы во храм в Воронеже (улица Освобождения Труда, 20). Кроме того, на этой улице при Алексиевском Акатовом монастыре действуют собор и две часовни.

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