В Воронеже улицу Освобождения Труда перекроют в ночь на Рождество

Движение по улице Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти) перекроют в Рождественскую ночь, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в четверг, 29 декабря. Ограничение будет действовать с 22:00 6 января до 5:00 7 января. Ограничение связано с проведением богослужений.

На улице Освобождения Труда находятся церковь Сергия Радонежского в Алексиевском Акатовом монастыре (улица Освобождения Труда, 1) и церковь введения Пресвятой Богородицы во храм в Воронеже (улица Освобождения Труда, 20). Кроме того, на этой улице при Алексиевском Акатовом монастыре действуют собор и две часовни.