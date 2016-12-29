В Воронеже улицу Освобождения Труда перекроют в ночь на Рождество
Ограничение связано с проведением богослужения.
Ограничение связано с проведением богослужения.
Движение по улице Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти) перекроют в Рождественскую ночь, сообщила
На улице Освобождения Труда находятся церковь Сергия Радонежского в Алексиевском Акатовом монастыре (улица Освобождения Труда, 1) и церковь введения Пресвятой Богородицы во храм в Воронеже (улица Освобождения Труда, 20). Кроме того, на этой улице при Алексиевском Акатовом монастыре действуют собор и две часовни.