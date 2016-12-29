Мария Захарова поведала о полученных от Деда Мороза подарках

«Просила игрушек, а приносил книги», — сказала дипломат. Сейчас Захарова передает новогоднему волшебнику письма от дочери и следит, «чтобы он исполнял ее желания», поделилась представитель МИД.

В среду, 28 декабря, бывшие депутаты Госдумы рассказали «Ленте.ру», о чем они просили Деда Мороза в детстве и что хотели бы попросить сейчас. В частности, оперная певица, депутат нижней палаты парламента шестого созыва Мария Максакова-Игенбергс призналась, что не верила в сказочного персонажа, когда была ребенком. Говоря о своих нынешних новогодних желаниях, экс-парламентарий подчеркнула, что уходящий год был для нее очень счастливым, поэтому она хотела бы, «чтобы ничего не менялось».

В начале декабря в Москве и Подмосковье открылись почтовые ящики для писем, которые направляются в официальную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. По словам директора почты волшебника Людмилы Сурановой, мужчины в основном просят о погашении кредита и увеличении зарплаты, а женщины все чаще хотят «исполнения чуда» — хорошего мужа или рождения ребенка.

Мария Захарова работает в российском внешнеполитическом ведомстве с 1998 года. Она является одним из самых цитируемых российских дипломатов, в частности, в рейтинге цитируемости «Медиалогии» по итогам ноября заняла первое место.