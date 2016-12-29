Полиция в Калининграде проверила, как торгуют спиртным в магазинах и кафе

В первую очередь, контролю подверглись заведения, торгующие спиртными напитками в ночное время. По действующему законодательству, предпринимателям запрещено осуществлять розничную продажу алкоголя после 22 часов, однако некоторые коммерсанты пытаются замаскировать свои магазины под увеселительные заведения. Но чтобы палатка превратилась в кафе, недостаточно просто сменить вывеску:

— Для употребления пива покажите, где у вас место?

— Вот у нас барная стойка.

— Прямо вот здесь? Нет, здесь грязно, сюда деньги люди кладут.

В соответствии с нормативными актами, подобные заведения должны соответствовать определенным требованиям, которыми зачастую пренебрегают владельцы так называемых кафе. В случае выявления нарушений, предприниматели будут привлечены к административной ответственности.