«ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис — «Истории». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно будет посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.

«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас или поздравьте друзей с наступающими праздниками», — пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.

Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.