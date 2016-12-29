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14:22 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска 7 января перекроют движение транспорта из-за полумарафона

В день проведения в центре города будет перекрыто движение с 7.00 до 17.00.

Источник: Аргументы и факты

На ряде дорог в центре Омска будет перекрыто движение всех видов транспорта с 7.00 до 17.00 для подготовки и проведения XXVI Рождественского полумарафона 7 января 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим будут перекрыты Соборная площадь, Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади.

Также с 12.00 до 16.00 будут перекрыты улица Ивана Алексеева, набережная Тухачевского от улицы Интернациональной до Юбилейного моста, улица Таубе от набережной Тухачевского до улицы Партизанской, улица Партизанская от улицы Таубе до улицы Ленина, улица Спартаковская, улица Победы от улицы Достоевского до улицы Таубе, улица Тарская от улицы Спартаковской до улицы Ленина и улица Ленина от Соборной площади до площади Победы.

В департаменте транспорта администрации города уточняют, что движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам. Так, движение автобусов № 73 «Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова» с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной и улице Ленина, далее — по утвержденной схеме.

Также движение автобусов № 500 «ООО «Лента» — ДСК-2» и № 503 «СТЦ «МЕГА» — микрорайон «Загородный» в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь будет организовано по улице Интернациональной и улице Герцена, с разворотом около площади Победы и далее — по утвержденной схеме.

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