Суд вернул детей омичке Зухре Бакиевой, лишенной родительских прав за бедность

Жительница Омска Зухра Бакиева, напомним, в одиночку воспитывала пятерых детей. Семья жила в маленьком ветхом домике в Центральном округе города. Младшей из дочерей было меньше года, когда ее отец ушел из семьи, в итоге женщина осталась без средств к существованию.

Семья довольно долго находилась под надзором органов опеки. Несмотря на то что мать семейства не пьет, у социальных служб было много претензий к содержанию детей. Кроме того, пособий на жизнь не хватало, а постоянной работы у матери не было, в итоге Бакиевы вынуждены были влачить нищенское существование. История закончилась довольно громким судебным процессом — суд лишил омичку родительских прав. В итоге больше семи месяцев дети провели в семье сестры Зухры — Марины Фисенко. Ее назначали опекуном.

Но все это время Бакиева отчаянно пыталась вернуть детей. Она устроилась на работу и начала получать стабильный доход. Ее старший сын отслужил в армии и сейчас пытается попасть на службу по контракту, чтобы хоть как-то помогать матери. За время отсутствия детей волонтеры помогли матери отремонтировать домик и заменили в нем окна на пластиковые. В итоге суд учел позитивные изменения и вернул детей матери, восстановив ее в родительских правах.

Зухра Бакиева, жительница Омска:

— Я не верила до самого конца. Слов нет, как я благодарна всем, кто нам помогал. Такой поток доброты пошёл от людей. Мы с сестрой договорились, сегодня дети будут уже у меня. Для меня это просто сказка.

Зухра Бакиева прямо в суде обнялась с младшей дочерью Вероникой. Уже сегодня вечером семья сможет воссоединиться.