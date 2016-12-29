Непогода будет бушевать в Крыму до Нового года

«В связи с выходом южного циклона днем 29 декабря, сутки 30 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель. Вечером 29, сутки 30 и 31 декабря сильный гололед, сильное отложение мокрого снега, сильная изморозь. На дорогах гололедица», — сообщили в пресс-службе Крымского главка МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, без лишней необходимости не выходить на улицу и не организовывать выходы в море или горы.