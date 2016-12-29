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14:28 (мск), источник: РИА Крым

Непогода будет бушевать в Крыму до Нового года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). Штормовая погода сохранится на крымском полуострове до Нового года — в ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с выходом южного циклона днем 29 декабря, сутки 30 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель. Вечером 29, сутки 30 и 31 декабря сильный гололед, сильное отложение мокрого снега, сильная изморозь. На дорогах гололедица», — сообщили в пресс-службе Крымского главка МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, без лишней необходимости не выходить на улицу и не организовывать выходы в море или горы.

Тем, кто планирует в предпраздничные дни воспользоваться Керченской паромной переправой, рекомендуют следить за актуальной информацией на сайте оператора пассажирских перевозок. В ближайшие дни из-за непогоды возможны перебои в работе переправы, предупредили в «Морской дирекции».

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