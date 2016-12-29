Новое расписание электричек на Кубани вступит в силу с 4 января 2017 года

Изменения коснутся электричек, следующих по направлениям: Имеретинский Курорт — Туапсе; Лазаревская — Аэропорт Сочи; Горячий Ключ — Краснодар; Новороссийск — Краснодар. Новое расписание введут на постоянной основе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт «Кубань экспресс-пригород».

№ 6802 Имеретинский Курорт — Туапсе, отправление со ст. Имеретинский Курорт в 03.57 (вместо 04.05 — на 8 минут ранее), Олимпийская Деревня 04.01−04.02 (вместо 04.09−04.10), Адлер 04.10−04.11 (вместо 04.18−04.19), Хоста 04.24−04.25 (вместо 04.32−04.33), Мацеста 04.36−04.37 (вместо 04.43−04.44), Сочи 04.49−04.50 (вместо 04.54−04.55), ОП Мамайка 04.56 (вместо 05.01), ОП 73 км 05.05 (вместо 05.07), Дагомыс 05.07−05.08 (вместо 05.09−05.10), ОП Уч-Дере 05.11 (вместо 05.13), ОП Горный Воздух 05.14 (вместо 05.17), от станции Лоо до ОП Магри поезд следует без изменений, далее с отклонениями: Шепси 07.08−07.11 (вместо 07.08−07.09), ОП Дедеркой 07.15 (вместо 07.13), ОП Южный 07.19 (вместо 07.17), ОП Гизель-Дере 07.21 (вместо 07.19), ОП Весна 07.24 (вместо 07.22), прибытие на ст. Туапсе в 07.29 (вместо 07.27).

№ 6011 Лазаревская — Аэропорт Сочи, отправление со ст. Лазаревская в 16.00, Чемитоквадже 16.14−16.23, Якорная Щель 16.39−16.40, Лоо 16.53−16.54, Дагомыс 17.03−07.04, Сочи 17.17−17.18, Мацеста 17.28−17.29, Хоста 17.39−17.40, Адлер 17.51−17.56 (вместо 17.51−17.52), Южная горловина 17.58 (вместо 17.54), прибытие на ст. Аэропорт Сочи в 18.05 (вместо 18.01).

№ 6716 Горячий Ключ — Краснодар, отправление со ст. Горячий Ключ в 05.40, Саратовская 05.51−05.56, Псекупс 06.10−06.16, Шенджий 06.27−06.32, Энем-2 06.48−06.49 (вместо 06.43−06.45), Энем-1 06.54−06.55 (вместо 06.50−06.51), Кубань 07.02−07.03 (вместо 07.00−07.01), прибытие на ст. Краснодар-1 в 07.11 (вместо 07.10).

№ 6752 Новороссийск — Краснодар, отправление со ст. Новороссийск в 04.15, Гайдук 04.30−04.31, Тоннельная 04.43−04.44, Баканская 05.05−05.06, Крымская 05.24−05.26, Абинская 05.39−05.40, Эриванский 05.50−05.51, Ахтырская 06.00−06.01, Хабль 06.13−06.14, Ильская 06.23−06.24, Северская 06.33−06.34, Афипская 06.47−06.48, Энем-1 07.00−07.02 (вместо 07.00−07.01), Кубань 07.11−07.12 (вместо 07.10−07.11), прибытие на ст. Краснодар-1 в 07.20.