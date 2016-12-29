В ГИБДД Башкирии опубликовали график работы МРЭО в новогодние каникулы
Главный Госавтоинспектор Башкирии Динарт Гильмутдинов в своем блоге обнародовал график работы МРЭО ГИБДД в новогодние каникулы с 1 по 9 января 2017 года.
Главный Госавтоинспектор Башкирии Динарт Гильмутдинов в своем блоге обнародовал график работы МРЭО ГИБДД в новогодние каникулы с 1 по 9 января 2017 года.
Во время новогодних праздников МРЭО ГИБДД МВД по РБ будет осуществлять свою работу по следующему графику:
31.12.2016 с 09−00 до 14−00 часов прием, выдача документов.
01.01.2017 —
05.01.2017 с 09−00 до 17−00 часов прием, выдача документов.
06.01.2017−08.01.2017 — не рабочие дни.
09.01.2017 с 09−00 до 16−00 часов прием, выдача документов.