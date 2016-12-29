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14:26 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В ГИБДД Башкирии опубликовали график работы МРЭО в новогодние каникулы

Главный Госавтоинспектор Башкирии Динарт Гильмутдинов в своем блоге обнародовал график работы МРЭО ГИБДД в новогодние каникулы с 1 по 9 января 2017 года.

Во время новогодних праздников МРЭО ГИБДД МВД по РБ будет осуществлять свою работу по следующему графику:

31.12.2016 с 09−00 до 14−00 часов прием, выдача документов.

01.01.2017 — 04.01.2017 — не рабочие дни.

05.01.2017 с 09−00 до 17−00 часов прием, выдача документов.

06.01.2017−08.01.2017 — не рабочие дни.

09.01.2017 с 09−00 до 16−00 часов прием, выдача документов.

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