В Новый год петербургское метро будет работать всю ночь

В новогоднюю ночь метро Петербурга не закроется, передает пресс-служба городской подземки. Метрополитен будет доступен для пассажиров всю ночь с 31 декабря на 1 января.

По предварительной информации, с 01.00 до 03.00 1 января петербуржцы смогут приобрести в кассах только жетоны и расплатиться за них исключительно наличными деньгами, однако пройти через турникеты пассажиры смогут и по действующим проездным билетам.

В Новый год и Рождество в Северной столице будут открыты все станции подземки, кроме вестибюля «Достоевской», «Спасской», «Площади Александра Невского 2», «Невского проспекта» и отдельных вестибюлей «Московской», «Площади Ленина», «Проспекта Ветеранов», «Ленинского проспекта» и «Технологического института».