Участок набережной Фонтанки открыт после ремонта на 9 месяцев раньше

В Петербурге запустили движение по всей набережной Фонтанки, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Участок набережной от Итальянской до Инженерной улицы открыли утром 29 декабря.

Напомним, проезд вдоль Фонтанки был закрыт для проведения ремонтных работ с июля 2015 года. Согласно плану, работы должны были завершить лишь к сентябрю 2017 года, однако подрядчик решил использовать больше техники, что позволило завершить ремонт на 9 месяцев раньше намеченного срока.

Сейчас на дороге уже подключены светофоры. На проезжую часть нанесена разметка.