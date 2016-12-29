Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Умер известный советский и российский актер
Пинк родила сына
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Сон на матрасах и йога: особенности американских детских садов
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
15:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Участок набережной Фонтанки открыт после ремонта на 9 месяцев раньше

Работы велись с июля 2015 года.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге запустили движение по всей набережной Фонтанки, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Участок набережной от Итальянской до Инженерной улицы открыли утром 29 декабря.

Напомним, проезд вдоль Фонтанки был закрыт для проведения ремонтных работ с июля 2015 года. Согласно плану, работы должны были завершить лишь к сентябрю 2017 года, однако подрядчик решил использовать больше техники, что позволило завершить ремонт на 9 месяцев раньше намеченного срока.

Сейчас на дороге уже подключены светофоры. На проезжую часть нанесена разметка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Я «непроверенный» человек. Олег Митяев откровенно о своей судьбе
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
Мария Захарова рассказала о полученных от Деда Мороза подарках
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь