В Волгограде Росгвардия перешла на усиленный режим несения службы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, отделение наладило взаимодействие со всеми правоохранительными и силовыми органами.

«На сегодняшний день управление Росгвардии по Волгоградской области сформировано. Подразделения МВД России, которые вошли в состав Росгвардии, перешли в новую федеральную структуру. Это вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения СОБР и ОМОН. Личный состав укомплектован на 92%. Все поставленные перед нами задачи выполняем в полном объеме», — заявил начальник управления Росгвардии в Волгоградской области Михаил Воробьев.