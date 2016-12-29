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17:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде Росгвардия перешла на усиленный режим несения службы

Волгоградское отделение Росгвардии перешло на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими праздниками.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, отделение наладило взаимодействие со всеми правоохранительными и силовыми органами.

«На сегодняшний день управление Росгвардии по Волгоградской области сформировано. Подразделения МВД России, которые вошли в состав Росгвардии, перешли в новую федеральную структуру. Это вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения СОБР и ОМОН. Личный состав укомплектован на 92%. Все поставленные перед нами задачи выполняем в полном объеме», — заявил начальник управления Росгвардии в Волгоградской области Михаил Воробьев.

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