В Волгограде Росгвардия перешла на усиленный режим несения службы
Волгоградское отделение Росгвардии перешло на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими праздниками.
Волгоградское отделение Росгвардии перешло на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими праздниками.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«На сегодняшний день управление Росгвардии по Волгоградской области сформировано. Подразделения МВД России, которые вошли в состав Росгвардии, перешли в новую федеральную структуру. Это вневедомственная охрана, центр