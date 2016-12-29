На Кондратьевском и Светлановском нашли нелегальных продавцов ёлок

О выявленных нарушителях 29 декабря сообщает полиция Петербурга. На Светлановском проспекте торговец расположился в пешеходной зоне. Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а вот документов на размещение базара и сами елки при нем не нашлось. На имя нарушителя был составлен протокол по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

А вот у торговца на Кондратьевском не нашлось даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Вероятно, он просто где-то срубил елки, огородил часть тротуара и сел ждать покупателей. Его также оштрафовали за самовольное занятие земли и добавили протокол по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Напомним, в этом году в Петербурге можно купить елки на 59 легальных базарах.