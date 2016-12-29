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15:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермяков с новым годом поздравят любимые киногерои

ПЕРМЬ, 29 декабря, РИА ФедералПресс. В новогоднюю ночь жителей и гостей города приглашают в ледовый комплекс «Эко-Сад», где будет представлена праздничная программа «Ирония кино, или однажды ночью».

Источник: РИА "Новости"

В полночь всех собравшихся в ледовом городке с новым годом поздравят первые лица страны, края и города. А затем грянет большой праздничный фейерверк.

В этом году гости ледового комплекса «Эко-Сад» проведут новогоднюю ночь вместе с любимыми киногероями, которые в буквальном смысле «выйдут» из киноэкрана.

Помогать в этом путешествии во времени и пространстве будут Снегурочка Ирина Ковалева и Дед Мороз, на днях вернувшийся со съемок шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» Илья Беляков. В рамках программы для гостей выступят лучшие пермские артисты. В финале праздника — с 03:00 до 04:00 — состоится праздничная дискотека под открытым небом.

Новогодняя программа начнется за полчаса до наступления Нового 2017-го года — в 23:30 31 декабря и продлится до 04:00 1 января. Для удобства горожан работа общественного транспорта будет продлена, вход на эспланаду — свободный.

31 декабря новогодний комплекс «Эко-Сад» закроется с 21:00 до 23:00 на техническую подготовку к празднику. В саму новогоднюю ночь доступ к ледовым объектам городка будет ограничен из соображений безопасности. На территории комплекса действует запрет на вход с животными и алкогольными напитками. Если посетители идут на эспланаду с маленьким ребенком, необходимо положить в карман его одежды записку с указанием фамилии, имени ребенка и контактного телефона родителей.

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