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17:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Почти пять тысяч безработных в Волгоградской области получат новую профессию бесплатно

На реализацию программ по труду и занятости населения в волгоградском регионе выделено 11,8 миллионов рублей.

Как сообщают ВДТВ в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, увеличены в два раза квоты на обучение, благодаря чему около 4,5 тысяч безработных смогут получить новую профессию в будущем году.

Кроме того, еще 96 безработных граждан смогут получить финансовую помощь при открытии собственного дела, возрастет и количество подростков, которые смогут поработать летом. Предположительно, в следующем году их будет свыше девяти тысяч человек, это на полторы тысячи больше, чем в текущем.

Объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет увеличена в новом году на 7,3 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию инфраструктурных проектов и воплощение социально-экономических программ.

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