Почти пять тысяч безработных в Волгоградской области получат новую профессию бесплатно

Как сообщают ВДТВ в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, увеличены в два раза квоты на обучение, благодаря чему около 4,5 тысяч безработных смогут получить новую профессию в будущем году.

Кроме того, еще 96 безработных граждан смогут получить финансовую помощь при открытии собственного дела, возрастет и количество подростков, которые смогут поработать летом. Предположительно, в следующем году их будет свыше девяти тысяч человек, это на полторы тысячи больше, чем в текущем.