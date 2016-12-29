Воронежские автомобилисты выстроили из машин число 2017

Массовая акция прошла на парковке у ТРЦ «Град» в Рамонском районе. Флешмоб организовали активисты группы «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Таким образом водители поздравили друг друга с наступающим Новым годом, написали администраторы группы.

Автомобилисты выстроили машины в виде числа 2017 под Воронежем в среду, 28 декабря. В новогоднем флешмобе участвовали 65 авто.

В конце 2016 года автомобилисты по всей России устроили новогодние флешмобы. В Челябинске составили елку из 90 машин, в Архангельске — снеговика из 50 автомобилей, в Ижевске — снежинку из 33 машин. Междугороднюю акцию назвали Christmas Challenge.