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15:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские автомобилисты выстроили из машин число 2017

На новогоднем флешмобе собрались 65 авто.

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобилисты выстроили машины в виде числа 2017 под Воронежем в среду, 28 декабря. В новогоднем флешмобе участвовали 65 авто.

Массовая акция прошла на парковке у ТРЦ «Град» в Рамонском районе. Флешмоб организовали активисты группы «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Таким образом водители поздравили друг друга с наступающим Новым годом, написали администраторы группы.

В конце 2016 года автомобилисты по всей России устроили новогодние флешмобы. В Челябинске составили елку из 90 машин, в Архангельске — снеговика из 50 автомобилей, в Ижевске — снежинку из 33 машин. Междугороднюю акцию назвали Christmas Challenge.

Одной из самых массовых авто-акций в Воронеже стал новогодний флешмоб 2013 года. На парковке у «Града» собрались более 300 машин участников. В 2014 году воронежцы выстроили из машин поздравление ко Дню победы, помогли молодому человеку сделать предложение возлюбленной, составив фразу «Выходи за меня», провели акцию к юбилею солиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских.

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