В центре Ольховатки в канун Нового года жителям покажут дрессированного петуха

Ольховатский дрессировщик 6-летний Ростислав Богунов вместе со своим петухом Петерсом покажет трюки на праздновании Нового года на центральной площади райцентра в субботу, 31 декабря. Все желающие смогут сфотографироваться с символом 2017 года.

Бабушка Ростислава Алла Богунова рассказала корреспонденту РИА «Воронеж», что дружба внука и петуха Петерса началась три года назад.

— У нас в домашнем хозяйстве есть куры. Как-то внук зашел в сарай и сказал: «Петерс». Один цыпленок без страха подошел к Ростиславу, — рассказала женщина.

На районной выставке птиц весной 2016 года мальчик показывал гостям умного петуха. Петерс выполнял все команды юного хозяина. Спокойно с его рук брал зернышки, разрешал себя гладить, важно сидел на голове у него. Вместе с Ростиславом выходил гулять, далеко не отходил от него. По первому зову бежал к Ростиславу.

— Мне очень нравится играть со своим ручным петухом, — сказал Ростислав Богунов. — Когда я подружился с маленьким цыпленком, не знал, что он за год вырастит в большого петуха. Бывало, что я его не спускал с рук, делал ему больно, но петух все терпел. Теперь я уже не утомляю Петерса. Он, как и раньше бежит ко мне, когда я его окликаю. У меня всегда для него есть кусочки печенья, пряников. Летом кормлю его червяками. Он их очень любит.

В канун Нового года по Ольховатке прошел слух, что петух Петерс попал под колеса машины. Бабушка Ростислава опровергла эту информацию.

— Петух Петерс продолжает радовать семью. Он стал довольно красивым, заметно прибавил в весе. Живет в курятнике, охраняет кур от непрошенных гостей. Смело бросается на собак и кошек. По-прежнему наш всеобщий любимец неразлучен с Ростиславом, — рассказала Алла Богунова.