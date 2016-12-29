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15:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Учалинском районе открылась новая сельская амбулатория

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Накануне в селе Уразово Учалинского района состоялось открытие после капитального ремонта сельской врачебной амбулатории.

У жителей Уразовского сельского поселения теперь появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Раньше прием пациентов проходил в старом здании, на ремонт которого требовались большие финансовые вложения. Было принято решение о необходимости его перевода в другое помещение. Новая амбулатория отвечает всем современным требованиям, укомплектована необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами. В просторном здании врачебной амбулатории будут обслуживаться жители четырех населенных пунктов — села Уразово, деревень Кулушево, Ишмекеево и Кутуево — всего более двух тысяч человек.

Ремонт здания проводился в два этапа. В 2015 году в рамках реализации Программы местных инициатив здесь установлены новые окна и двери, произведен ремонт напольного покрытия. В 2016 году на капитальный ремонт здания направлено 4,2 миллиона рублей из республиканского бюджета. На эти средства обновлена кровля, подведены инженерные коммуникации — водоснабжение, электроснабжение, канализационные сети, произведено утепление потолочного покрытия.

Амбулатория оснащена современной медицинской техникой, мебелью, в ней имеются процедурный кабинет, кабинеты физиотерапии, приема больных, лаборатория, регистратура. Прием пациентов будут вести врач-терапевт, стоматолог, всего в штате медучреждения 13 человек.

Глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев побеседовал с коллективом амбулатории и сельчанами, поздравил их с наступающим Новым годом и введением нового социального учреждения.

О том, что амбулатория в Уразово будет отремонтирована в ближайшие месяцы, глава района заявил 1 сентября этого года, во время праздничной школьной линейки в Уразовском лицее-интернате. Обещание было выполнено и в канун Нового года уразовцы получили замечательный подарок. Год назад здесь был открыт обновленный после капитального ремонта сельский Дом культуры — просторное, уютное, красивое, светлое здание. За последние годы социальной сфере сельских поселений уделяется особое внимание — ремонтируются ФАПы, клубы, библиотеки, и задача уже самих жителей — наполнять их мероприятиями и событиями.

Главный врач Учалинской центральной городской больницы Рамиль Гибадатов, поздравив сельчан с открытием современного медучреждения, объявил о том, что еще одним подарком для коллектива амбулатории станет новый служебный автомобиль, сообщили в администрации Учалинского района.

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