Памятник Олегу Попову установят у здания цирка в Ростове
Памятник народному артисту СССР Олегу Попову решено установить у здания Ростовского цирка, сообщается на сайте администрации донской столицы.
Памятник народному артисту СССР Олегу Попову решено установить у здания Ростовского цирка, сообщается на сайте администрации донской столицы.
Вопрос об увековечении памяти Олега Попова обсудили на совещании с участием
Сообщается, что директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко покажет эти работы вдове Олега Попова Гарбриэле
Эскиз скульптуры планируется утвердить в первой половине февраля 2017 года.
До конца января 2017 года все желающие смогут представить свои варианты памятника на рассмотрение городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий.
Напомним, Олег Попов умер 2 ноября во время гастролей в Ростове. По предварительным данным, у него остановилось сердце.