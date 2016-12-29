Памятник Олегу Попову установят у здания цирка в Ростове

Вопрос об увековечении памяти Олега Попова обсудили на совещании с участием сити-менеджера Ростова Виталия Кушнарева, где было представлено семь эскизных проектов памятника.

Сообщается, что директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко покажет эти работы вдове Олега Попова Гарбриэле Леман-Поповой при личной встрече, которая должна состояться в январе 2017 года.

Эскиз скульптуры планируется утвердить в первой половине февраля 2017 года.

До конца января 2017 года все желающие смогут представить свои варианты памятника на рассмотрение городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий.

Напомним, Олег Попов умер 2 ноября во время гастролей в Ростове. По предварительным данным, у него остановилось сердце.