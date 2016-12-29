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16:21 (мск), источник: Моя Планета

В Амстердаме бездомные начали принимать милостыню с пластиковых карт

Амстердамских бездомных обеспечили специальными куртками, которые позволят им собирать милостыню при помощи бесконтактных платежей с банковских карт.

Попрошайничество становится для бездомных затруднительным, поскольку зачастую прохожие не имеют при себе наличных, держа все средства в электронном виде на пластиковых картах и в виртуальных кошельках.

Поэтому Карстен ван Беркель и Стефан Линдерт из рекламного агентства N = 5 придумали высокотехнологичное решение: они раздали бездомным куртки с вшитыми в них терминалами, которые позволяют принимать бесконтактные платежи, сообщает Stock News.

Чтобы пожертвовать €1, нужно приложить свою банковскую карту к терминалу, которых находится на куртке, на несколько секунд. На устройстве есть экран, который отображает инструкции для оплаты.

Деньги не сразу попадают к получателю, а идут на счет Центра для бездомных, который затем распределяет средства между подопечными и контролирует их расходование, чтобы они не были потрачены на алкоголь и наркотики.

На собранные средства бездомные могут купить еду или переночевать в общежитии Центра, ночь в котором стоит €5.

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