В Амстердаме бездомные начали принимать милостыню с пластиковых карт

Попрошайничество становится для бездомных затруднительным, поскольку зачастую прохожие не имеют при себе наличных, держа все средства в электронном виде на пластиковых картах и в виртуальных кошельках.

Поэтому Карстен ван Беркель и Стефан Линдерт из рекламного агентства N = 5 придумали высокотехнологичное решение: они раздали бездомным куртки с вшитыми в них терминалами, которые позволяют принимать бесконтактные платежи, сообщает Stock News.

Чтобы пожертвовать €1, нужно приложить свою банковскую карту к терминалу, которых находится на куртке, на несколько секунд. На устройстве есть экран, который отображает инструкции для оплаты.