В Амстердаме бездомные начали принимать милостыню с пластиковых карт
Амстердамских бездомных обеспечили специальными куртками, которые позволят им собирать милостыню при помощи бесконтактных платежей с банковских карт.
Амстердамских бездомных обеспечили специальными куртками, которые позволят им собирать милостыню при помощи бесконтактных платежей с банковских карт.
Попрошайничество становится для бездомных затруднительным, поскольку зачастую прохожие не имеют при себе наличных, держа все средства в электронном виде на пластиковых картах и в виртуальных кошельках.
Поэтому Карстен ван Беркель и Стефан Линдерт из рекламного агентства N = 5 придумали высокотехнологичное решение: они раздали бездомным куртки с вшитыми в них терминалами, которые позволяют принимать бесконтактные платежи, сообщает Stock News.
Чтобы пожертвовать €1, нужно приложить свою банковскую карту к терминалу, которых находится на куртке, на несколько секунд. На устройстве есть экран, который отображает инструкции для оплаты.
Деньги не сразу попадают к получателю, а идут на счет Центра для бездомных, который затем распределяет средства между подопечными и контролирует их расходование, чтобы они не были потрачены на алкоголь и наркотики.
На собранные средства бездомные могут купить еду или переночевать в общежитии Центра, ночь в котором стоит €5.