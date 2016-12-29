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16:14 (мск)

События года в фотографиях

Проект Новости Mail.Ru представляет подборку главных событий 2016 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

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фотографии
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фотографии
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фотографии
Слоны в Таиланде почтили память умершего короля | Источник: Reuters
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