В новогодние праздники парковки будут работать бесплатно

Бесплатно парковаться в центре Казани можно будет с 1 по 8 января. Кроме того, оставить машину без взимания платы в 2017 году водители смогут 23—24 февраля , 8 марта, 1 мая, 8—9 мая , 12 июня, 30 августа, 4—6 ноября , в Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Напомним, в 2017 года парковки подорожают. Стоимость стоянки на муниципальных парковках привяжут к их востребованности. С 1 марта плата за 1 час стоянки на популярных парковках вырастет до 70 руб., а на невостребованных снизится до 30 руб.