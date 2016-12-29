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17:21 (мск), источник: АиФ Казань

В новогодние праздники парковки будут работать бесплатно

Муниципальные парковки будут работать бесплатно в новогодние праздники, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома.

Источник: Аргументы и факты

Бесплатно парковаться в центре Казани можно будет с 1 по 8 января. Кроме того, оставить машину без взимания платы в 2017 году водители смогут 23—24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8—9 мая, 12 июня, 30 августа, 4—6 ноября, в Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Напомним, в 2017 года парковки подорожают. Стоимость стоянки на муниципальных парковках привяжут к их востребованности. С 1 марта плата за 1 час стоянки на популярных парковках вырастет до 70 руб., а на невостребованных снизится до 30 руб.

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