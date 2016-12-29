В новогодние праздники парковки будут работать бесплатно
Муниципальные парковки будут работать бесплатно в новогодние праздники, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома.
Муниципальные парковки будут работать бесплатно в новогодние праздники, соответствующее постановление подписал руководитель исполкома.
Бесплатно парковаться в центре Казани можно будет с 1 по 8 января. Кроме того, оставить машину без взимания платы в 2017 году водители смогут
Напомним, в 2017 года парковки подорожают. Стоимость стоянки на муниципальных парковках привяжут к их востребованности. С 1 марта плата за 1 час стоянки на популярных парковках вырастет до 70 руб., а на невостребованных снизится до 30 руб.