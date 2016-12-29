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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Петербурга объявил о введении «Зенит-Арены» в эксплуатацию

Стадион «Зенит-Арена» в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. «Таких в нашей стране еще никогда не строилось», — сказал он, а также добавил, что в ближайшие месяцы объект адаптируют к требованием ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Стадион «Зенит-Арена» в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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«Таких в нашей стране еще никогда не строилось», — сказал он, а также добавил, что в ближайшие месяцы объект адаптируют к требованием ФИФА.

Первые спортивные мероприятия на стадионе можно будет провести уже весной.

«Есть предложение провести мотошоу, есть предложение провести хоккейный матч. Мы эти предложения рассматриваем. Я думаю, что ближе к марту месяцу мы об этом объявим и пригласим всех петербуржцев», — сказал губернатор.

Ранее Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии «Зенит-Арены» требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году. После подачи заявки на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправили на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

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