Губернатор Петербурга объявил о введении «Зенит-Арены» в эксплуатацию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Стадион «Зенит-Арена» в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Таких в нашей стране еще никогда не строилось», — сказал он, а также добавил, что в ближайшие месяцы объект адаптируют к требованием ФИФА.

Первые спортивные мероприятия на стадионе можно будет провести уже весной.

«Есть предложение провести мотошоу, есть предложение провести хоккейный матч. Мы эти предложения рассматриваем. Я думаю, что ближе к марту месяцу мы об этом объявим и пригласим всех петербуржцев», — сказал губернатор.

Ранее Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии «Зенит-Арены» требованиям проектной документации и технических регламентов.