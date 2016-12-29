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17:35 (мск), источник: Newslab.ru

Грипп и магнитные бури: объявлены опасности января в Красноярске

Также жителей города попросили быть осторожнее на дорогах: из-за оттепели обстановка на дорогах будет сложной.

Во второй половине января красноярцев, вероятно, ждет эпидемия гриппа — показатель заболеваемости на этой неделе уже выше на 0,4%, чем на прошлой. Об этом сегодня, 29 декабря, предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по краю Валерий Терешков.

«В Красноярске 12 845 человек заболели гриппом на этой неделе, а на предыдущей — 11100. До эпидемического порога нам осталось 3,2%», — напомнил Терешков.

Он также отметил, что 2, 6 и 8 января ожидаются магнитные бури, что может сказаться на здоровье метеозависимых людей.

В целом, по словам спасателя, первый месяц не обещает красноярцам чрезвычайных ситуаций. Но жителей города попросили быть осторожнее на дорогах: из-за оттепели обстановка на дорогах будет сложной.

В районах опасность будет представлять непрочный лед. В настоящее время в Красноярском крае открыто 29 ледовых переправ. Всего запланировано открыть 134 переправы. Жителей края предупреждают, что лед еще очень тонкий, особенно на Шарыповском водохранилище, поэтому с рыбалкой стоит подождать.

Также красноярцев призвали «не шутить со здоровьем» и не покупать алкоголь в непроверенных, подозрительных местах.

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