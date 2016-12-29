Немец собрал пулемет для обстрела бумажными самолетиками

Видео, демонстрирующее работу устройства, опубликовано на его личном канале.

Машина, которая получила название PFM A5 v2.0, представляет собой усовершенствованную версию «самолетикомета», собранного Дитером в 2014 году. Она достигает чуть больше метра в длину и весит около десяти килограмм. Все детали PFM A5 v2.0 были изготовлены с помощью 3D принтера, исключением стал лишь привод от электрического шуруповерта, который запускает механизм устройства.

Вращающиеся диски сгибают бумагу, по мере того как она прокатывается вперед, и придают ей нужную форму. Затем готовый самолетик вылетает наружу.