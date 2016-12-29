Немец собрал пулемет для обстрела бумажными самолетиками
Немецкий инженер Дитер Михаэль Кроне показал напечатанную с помощью 3D принтера машину для метания бумажных самолетиков.
Немецкий инженер Дитер Михаэль Кроне показал напечатанную с помощью 3D принтера машину для метания бумажных самолетиков.
Видео, демонстрирующее работу устройства, опубликовано на его личном канале.
Машина, которая получила название PFM A5 v2.0, представляет собой усовершенствованную версию «самолетикомета», собранного Дитером в 2014 году. Она достигает чуть больше метра в длину и весит около десяти килограмм. Все детали PFM A5 v2.0 были изготовлены с помощью 3D принтера, исключением стал лишь привод от электрического шуруповерта, который запускает механизм устройства.
Вращающиеся диски сгибают бумагу, по мере того как она прокатывается вперед, и придают ей нужную форму. Затем готовый самолетик вылетает наружу.
В магазин пулемета помещается до 200 листов формата A5. При этом, Дитер отмечает, что можно использовать бумагу разного типа. За минуту оружие может выпустить до 120 самолетиков.
В начале года инженер NASA Марк Робер сделал из машины для уборки опавшей листвы пулемет, который стреляет снежками. За полсекунды оружие может выпустить очередь из 13 снежков.
Кристина Уласович