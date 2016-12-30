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00:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Определено самое дешевое туристическое направление 2017 года

Северный Вьетнам стал самым бюджетным туристическим направлением на 2017 год по версии Forbes. Регион возглавил опубликованный на сайте издания список из 21 позиции.

Источник: AP 2016

В районах вдоль границы с Китаем — к северу от вьетнамской столицы Ханоя — жилье в частном секторе обойдется путешественнику в 10−15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов. За еду туристы заплатят от 50 центов до двух долларов за блюдо.

Ханой, Вьетнам

На втором месте рейтинга находится киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов, питание — от двух долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов.

Традиционная юрта в Бишкеке, Киргизия

Замыкает тройку португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.

Лиссабон, Португалия

На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест.

Сеул, Южная Корея
Бухарест, Румыния
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В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены мыс Кейп-Пойнт в ЮАР, остров Крит (Греция), филиппинский остров Палаван, населенный пункт Берли Хедс (штат Квинсленд, Австралия) и португальский Порту.

По данным турсервиса «Туту.ру», наиболее экономичным направлением перелетов из России за рубеж в новогодние праздники оказался маршрут Москва — Рига.

Что касается внутренних путешествий, то здесь лидером признали авиарейс из российской столицы в Санкт-Петербург.

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