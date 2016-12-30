Определено самое дешевое туристическое направление 2017 года
Северный Вьетнам стал самым бюджетным туристическим направлением на 2017 год по версии Forbes. Регион возглавил опубликованный на сайте издания список из 21 позиции.
Северный Вьетнам стал самым бюджетным туристическим направлением на 2017 год по версии Forbes. Регион возглавил опубликованный на сайте издания список из 21 позиции.
В районах вдоль границы с Китаем — к северу от вьетнамской столицы Ханоя — жилье в частном секторе обойдется путешественнику в 10−15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов. За еду туристы заплатят от 50 центов до двух долларов за блюдо.
На втором месте рейтинга находится киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов, питание — от двух долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов.
Замыкает тройку португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.
На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест.
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