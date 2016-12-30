Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке

Алеппо

Источник: Reuters

Крупнейший город в Сирии завоевал в 2006 году титул «Столица исламской культуры», а спустя 10 лет был разрушен до основания. Этот год стал для Алеппо освободительным. 22 декабря Минобороны России объявило, что город покинули все боевики, а сирийская армия взяла его под контроль. Освобождение Алеппо, по мнению российского оборонного ведомства, открыло возможность для прекращения боевых действий и в других районах Сирии. Теперь в город постепенно возвращаются мирные жители. Боб Дилан

Источник: AP 2016

В этом году Нобелевская премия по литературе досталась Роберту Аллану Циммерману, известному всему миру как Боб Дилан. 13 октября Шведская академия присудила музыканту Нобелевку с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Дилан не поспешил за премией: первый комментарий СМИ получили от музыканта спустя неделю после объявления о лауреатах, а комиссия так и не дождалась лауреата на церемонии вручения 10 декабря. Музыкант сослался на занятость и не приехал на торжество, но его «заменила» американская певица Патти Смит, которая спела песню Дилана A Hard Rainʼs A-Gonna Fall.

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Выборы в Госдуму

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2016 года в единый день голосования состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Партия «Единая Россия» получила большинство голосов (49,32%), президент Владимир Путин, комментируя победу, отметил, что «лучше “Единой России” никто не работает». Несмотря на хвалебные отзывы главы государства, ЦИК отменила итоги в девяти избирательных участках по всей стране, а СК завел более 30 уголовных дел о нарушениях на выборах. Гравитационные волны

Источник: Reuters

Альберт Эйнштейн предсказывал их еще в 1916-м, но только 100 лет спустя ученые объявили, что обнаружили доказательства их существования. 11 февраля 2016 года ученые рассказали всему миру, что зафиксировали рябь пространства-времени при помощи гигантских детекторов в штате Вашингтон и в Луизиане.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tUpiohbBv6o?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Анимационная модель гравитационных волн, возникающих при слиянии "белого карлика".

Открытие породило новую область науки — гравитационно-волновую астрономию. В декабре журнал Science объявил его научным прорывом года. ДиКаприо

Источник: AP 2016

Американский актер Леонардо ДиКаприо, любимый кинорежиссерами и зрителями, четырежды номинировался на премию «Оскар». Он не получил самую престижную награду за лучшую мужскую роль в фильмах «Авиатор», «Кровавый алмаз» и «Волк с Уолл-стрит», но в 2016-м она наконец досталась ему за роль траппера Хью Гласса, пережившего схватку с медведицей в фильме «Выживший». Вскоре счастливый обладатель «Оскара» приехал в Санкт-Петербург, где ему довелось побеседовать о проблемах экологии с президентом России. В октябре страсть актера к сохранению окружающей среды воплотилась в документальном фильме с участием Барака Обамы, Пан Ги Муна, Илона Маска и других обеспокоенных состоянием нашей планеты известных людей. Елизавета II

Источник: AP 2016

21 апреля 2016 года королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 90 лет, более 60 из которых она провела в «должности» монарха. На праздновании в Виндзоре присутствовало шесть тысяч гостей, которым довелось прогуляться по Королевскому пешеходному маршруту и ознакомиться с 63 достопримечательностями, исторически значимыми и важными лично для королевы местами. Цифра 63 не случайна: столько лет королева находится на престоле. Жуковский

Источник: РИА "Новости"

Официальное открытие четвертого международного аэропорта Москвы «Жуковский», расположенного на аэродроме «Раменское», состоялось 30 мая 2016 года. Заявленная пропускная способность — 4 млн пассажиров ежегодно. Первый рейс «Жуковский» принял лишь спустя четыре месяца после открытия — 12 сентября. До того как стать международным хабом, аэродром «Раменское» использовался в основном для испытательных полетов и МЧС России и как грузовой международный аэропорт. Закон Яровой

Источник: Reuters

О его губительности для интернета высказались все: от операторов связи до видеоблогеров. «Антитеррористический пакет» предусматривает ответственность за международные теракты, за публичные призывы к свержению власти, а также вводит новый состав преступления — несообщение о теракте. Другая часть законопроекта обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения и данные пользователей до шести месяцев. Законопроект был одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Власти пообещали «строго смотреть за тем, как будет реализовываться этот закон». Илон Маск

Источник: AP 2016

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск в сентябре представил план пилотируемого полета и заселения Марса. Маск утверждает, что счастливчики, покинувшие Землю, могут появиться уже в 2024 году. Однако пока амбициозный план далек от воплощения: у SpaceX нет ни ракеты, ни космического корабля, способного доставить 200 пассажиров к четвертой планете от Солнца за 80 дней. Несмотря на зыбкость и фантастичность концепции, Маск сумел воодушевить тысячи людей, а в Калининградском зоопарке, в результате интернет-голосования, появился капибаренок по имени Илон. Крушение Ту-154 в Сочи

Источник: AP 2016

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море в полутора километрах от берега, совершая плановый перелет из Сочи. Погибли 92 человека: экипаж, военнослужащие, журналисты, ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись на российскую авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Расследование крушения и поисковая операция ведутся по сей день, власти пока не озвучивали официальных заключений о причине катастрофы. Лабутены

Источник: РИА "Новости"

Песня группы «Ленинград», клип на которую очаровал если не всех, то очень многих зрителей, называлась «Экспонат», но трансформировалась в народе в «Лабутены». В ролике к песне легкомысленная главная героиня собирается на свидание к «мужчине мечты». Процесс преображения золушки в принцессу, чаще всего скрытый от посторонних глаз, в клипе бесстыдно обнажается в сопровождении неловких жизненных ситуаций и анекдотично завершается. «Лабутены» в 2016 году не только ворвались в российскую музыку, но и пополнили словарь русского языка. Слово выражает ироническое отношение к гламурному пафосу и претензии на культурность.

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Мельдоний

Источник: Reuters

Название продающегося в любой аптеке средства, нормализующего энергетический метаболизм клеток, стало почти синонимом допинговой катастрофы, случившейся с российским спортом в уходящем году. 10 марта Мария Шарапова призналась, что употребляла препарат, пропустив момент, когда ВАДА включило его в список запрещенных. Последующие события показали, что присутствие мельдония в этом списке стало сюрпризом не только для Шараповой, но и еще для 60 спортсменов. Ницца

Источник: AP 2016

На набережной Ниццы вечером 14 июля 2016 года собрались сотни отдыхающих. В этот день Франция отмечала День взятия Бастилии, и люди наблюдали за огнями фейерверков. 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу, убив 85 человек и ранив еще 308. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация. Трагедия потрясла Францию, пережившую теракт в Париже в ноябре 2015 года, и весь мир. Очередь на Серова

Источник: РИА "Новости"

В январе последние дни работы выставки Валентина Серова в Третьяковской галерее привлекли внимание СМИ не гениальностью художника и отзывами посетителей, а гигантской очередью желающих приобщиться к искусству. Сначала они выломали дверь в Третьяковку, затем галерея отменила онлайн-продажу билетов, затем к спасению очереди подключилось МЧС, развернув для замерзающих поклонников Серова полевую кухню. Панамский архив

Источник: Reuters

Архив был опубликован международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая. Интерактивная база данных о 200 тысячах офшоров, упомянутых в «Панамском архиве», их владельцах и адресах регистрации, спровоцировала скандалы в России и других странах. WikiLeaks предположила, что публикация документов была частью информационной атаки против Владимира Путина, однако архив коснулся не только российских высокопоставленных лиц, но и бельгийских, итальянских, британских и других. Премьера Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона «панамагейт» довел до отставки. Розетта

Источник: NASA

30 сентября мир наблюдал за завершением миссии «Розетта». Зонд был сведен с орбиты и направлен на столкновение с кометой 67P Чурюмова — Герасименко, где его ждал уже покоившийся там «брат» — зонд «Филы», неудачно приземлившийся и досрочно прекративший передачу данных на Землю. «Розетта» следовала за кометой 6 млрд км, провела на ее орбите более двух лет и собрала огромный массив научных данных о составе газовой оболочки 67P, ее морфологии, геологии и внутреннем строении. Сямозеро

Источник: РИА "Новости"

В июне на озере Самозеро в Карелии произошла трагедия: 47 воспитанников детского лагеря и четыре взрослых инструктора на лодках попали в шторм. Лодки перевернулись и затонули. Погибли 14 детей. Тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов поспешил проведать выживших и отличился невиданным тактом, поинтересовавшись у них с улыбкой: «Как поплавали?» — на что дети ответили «Слава богу, живы». Позднее Астахов пояснял, что пытался говорить с детьми на их языке. Трамп

Источник: AP 2016

9 ноября граждане США избрали нового президента. Им с 20 января 2017 года официально станет миллиардер Дональд Трамп, боровшийся за этот пост с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Победа Трампа стала настолько неожиданной, что спровоцировала протесты в нескольких штатах, стихийную акцию у Трамп-тауэр в Нью-Йорке с участием поп-дивы Леди Гаги и мощную антикампанию в Twitter, последствия которой штаб избранного президента до сих пор пытается сгладить. Поскольку выяснилось, что Клинтон опередила Трампа более чем на миллион голосов избирателей, ее сторонники надеялись на то, что итоговое решение выборщиков 19 декабря позволит пересмотреть итоги голосования. Однако Трамп набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов и теперь пишет инаугурационную речь. Убийство посла РФ в Турции

Источник: AFP 2016

19 декабря на публичном мероприятии в Анкаре похожий на охранника 22-летний полицейский выхватил пистолет и с криком «Аллах Акбар!» восемь раз выстрелил в спину российскому послу в Турции Андрею Карлову, а затем несколько минут выкрикивал лозунги об Алеппо и Сирии, стреляя в потолок и разбегавшуюся публику. Силовики ликвидировали нападавшего. Убийство Карлова стало третьим случаем в истории России: первый — Александр Грибоедов в Персии в 1829 году. Второй — убийство Петра Войкова в Варшаве в 1927 году. Фелпс

Источник: AP 2016

Неудержимый американский пловец стал самым титулованным олимпийцем в истории и объявил о завершении карьеры. Подобное спортсмен уже проделывал в 2012 году, но спустя четыре года приехал на Олимпиаду в Рио, где взял еще шесть высших наград. После соревнований он заявил, что уходит из плавания. «Никогда, слышите — никогда больше я не надену соревновательные плавки. Все! С плаванием закончено», — заверил Фелпс. Очень жаль, Майкл. Xоккей

Источник: РИА "Новости"

В самый скандальный в истории российского спорта год хоккеисты вполне могли подсластить горькую пилюлю: на домашнем чемпионате мира наша сборная была главным претендентом на победу. Однако в полуфинале «Красная машина» дала сбой, проиграв финнам и заняв в итоге только третье место. И на сентябрьском Кубке мира реванша не получилось. Хозяева льда канадцы не пустили сборную России в финал и в итоге сделали дубль, выиграв в один год и чемпионат и Кубок мира. Цинния

Источник: NASA

На борту Международной космической станции постоянно что-то выращивают в экспериментальных и гастрономических целях, но в этом году впервые в космосе расцвел яркий оранжевый цветок циннии. Он хорошо чувствует себя на Земле, но на орбите ожидаемо столкнулся с проблемами в адаптации к невесомости. На некоторых листиках даже появилась плесень, но астронавт Скотт Келли вылечил их. Цветки циннии съедобны — это часть долгосрочного проекта NASA, известного как «Veggie». Пика-Пика… Чу!

Источник: AP 2016

Покемоны во главе с электрическим зверьком вновь ворвались в мир летом 2016 года: 6 июля вышла игра Pokemon Go!, разработанная Nintendo. Игроки получили возможность при помощи GPS ловить и тренировать милейших покемонов, возникающих на экранах смартфонов, как если бы они находились в том же месте, где находится их ловец. В итоге интернет наводнили видеоролики с «гуляющими под гипнозом» толпами игроков с гаджетами. В Москве у ловцов покемонов появилась «точка сбора» — Ильинский сквер на Китай-городе. О вреде и пользе игры велись долгие дискуссии в СМИ, к концу года одержимость покемонами поутихла — похолодало. Шестой сезон

Шестой сезон всемирно популярного сериала «Игра престолов», в отличие от предыдущих, порадовал поклонников редкими моментами успехов Старков-аутсайдеров и победой добра над злом. Шоу в этом году получило 12 премий «Эмми», в том числе в номинации «Лучший драматический сериал». Авторы переждали лето и приступили к съемкам седьмого сезона, в котором наконец-то наступила долгая зима. На экранах зимняя «Игра престолов» окажется весной (или летом) 2017 года. Щенок для патриарха

Источник: РИА "Новости"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в октябре побывал в британском приходе Сурожской епархии РПЦ в Лондоне и привез оттуда щенка корги, которого назвали Вилли. Патриарху он очень понравился: Его Святейшество поселил его в своей резиденции и сам за ним ухаживает. Ранее патриарх Кирилл признавался, что значительная часть его личной жизни проходит в одиночестве, и ему хотелось бы, чтобы это одиночество мог разделить надежный друг. По мнению кинологов, лучшего товарища, чем дружелюбный верный корги, трудно найти. Эрдоган

Источник: AP 2016

В этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган справился с попыткой госпереворота в стране. Вечером 15 июля в Анкаре и Стамбуле турецкие военные объявили об отстранении правительства и захвате власти, перекрыли Босфорский мост, захватили телеканалы TRT и CNN Turk, ворвались в здание Генштаба, атаковали президентский дворец и здание парламента. Президент обратился к нации через Facetime, обвинил в мятеже исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и призвал своих сторонников выходить на улицы. Эрдоган получил поддержку тысяч граждан, и в ту же ночь мятежники сложили оружие. После провала путча власти Турции провели масштабные «чистки» среди госслужащих, журналистов, судей, военных, полицейских и сотрудников образовательных учреждений. Юнона

Источник: NASA

Пять лет аппарат Juno («Юнона») летел от Земли к Юпитеру, чтобы подробно изучить атмосферу планеты-гиганта. Успешность миссии ознаменовала то, что продолжительные космические полеты на движках, питающихся от солнечной энергии, — это реальность. Juno уже успел отправить на Землю подробные фотографии Юпитера, позволив ученым рассмотреть его северные и южные полюса, увидеть теплые зоны внутри планеты и составить подробную карту облаков. Кроме того Juno смог запечатлеть северное сияние на Юпитере. #янебоюсьсказать

Источник: AP 2016