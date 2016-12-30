Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке
Конец года — традиционное время подведения итогов. Издания наперебой публикуют подборки «самых-самых»: событий, фотографий, цитат, научных открытий, песен
Конец года — традиционное время подведения итогов. Издания наперебой публикуют подборки «самых-самых»: событий, фотографий, цитат, научных открытий, песен
Алеппо
Крупнейший город в Сирии завоевал в 2006 году титул «Столица исламской культуры», а спустя 10 лет был разрушен до основания. Этот год стал для Алеппо освободительным. 22 декабря Минобороны России объявило, что город покинули все боевики, а сирийская армия взяла его под контроль. Освобождение Алеппо, по мнению российского оборонного ведомства, открыло возможность для прекращения боевых действий и в других районах Сирии. Теперь в город постепенно возвращаются мирные жители.
Боб Дилан
В этом году Нобелевская премия по литературе досталась Роберту Аллану Циммерману, известному всему миру как Боб Дилан. 13 октября Шведская академия присудила музыканту Нобелевку с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Дилан не поспешил за премией: первый комментарий СМИ получили от музыканта спустя неделю после объявления о лауреатах, а комиссия так и не дождалась лауреата на церемонии вручения 10 декабря. Музыкант сослался на занятость и не приехал на торжество, но его «заменила» американская певица Патти Смит, которая спела песню Дилана A Hard Rainʼs
Выборы в Госдуму
В сентябре 2016 года в единый день голосования состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Партия «Единая Россия» получила большинство голосов (49,32%), президент Владимир Путин, комментируя победу, отметил, что «лучше “Единой России” никто не работает». Несмотря на хвалебные отзывы главы государства, ЦИК отменила итоги в девяти избирательных участках по всей стране, а СК завел более 30 уголовных дел о нарушениях на выборах.
Гравитационные волны
Альберт Эйнштейн предсказывал их еще в 1916-м, но только 100 лет спустя ученые объявили, что обнаружили доказательства их существования. 11 февраля 2016 года ученые рассказали всему миру, что зафиксировали рябь
Открытие породило новую область науки —
ДиКаприо
Американский актер Леонардо ДиКаприо, любимый кинорежиссерами и зрителями, четырежды номинировался на премию «Оскар». Он не получил самую престижную награду за лучшую мужскую роль в фильмах «Авиатор», «Кровавый алмаз» и «Волк с Уолл-стрит», но в 2016-м она наконец досталась ему за роль траппера Хью Гласса, пережившего схватку с медведицей в фильме «Выживший». Вскоре счастливый обладатель «Оскара» приехал в
Елизавета II
21 апреля 2016 года королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 90 лет, более 60 из которых она провела в «должности» монарха. На праздновании в Виндзоре присутствовало шесть тысяч гостей, которым довелось прогуляться по Королевскому пешеходному маршруту и ознакомиться с 63 достопримечательностями, исторически значимыми и важными лично для королевы местами. Цифра 63 не случайна: столько лет королева находится на престоле.
Жуковский
Официальное открытие четвертого международного аэропорта Москвы «Жуковский», расположенного на аэродроме «Раменское», состоялось 30 мая 2016 года. Заявленная пропускная способность — 4 млн пассажиров ежегодно. Первый рейс «Жуковский» принял лишь спустя четыре месяца после открытия — 12 сентября. До того как стать международным хабом, аэродром «Раменское» использовался в основном для испытательных полетов и МЧС России и как грузовой международный аэропорт.
Закон Яровой
О его губительности для интернета высказались все: от операторов связи до видеоблогеров. «Антитеррористический пакет» предусматривает ответственность за международные теракты, за публичные призывы к свержению власти, а также вводит новый состав преступления — несообщение о теракте. Другая часть законопроекта обязывает операторов и
Илон Маск
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск в сентябре представил план пилотируемого полета и заселения Марса. Маск утверждает, что счастливчики, покинувшие Землю, могут появиться уже в 2024 году. Однако пока амбициозный план далек от воплощения: у SpaceX нет ни ракеты, ни космического корабля, способного доставить 200 пассажиров к четвертой планете от Солнца за 80 дней. Несмотря на зыбкость и фантастичность концепции, Маск сумел воодушевить тысячи людей, а в Калининградском зоопарке, в результате
Крушение Ту-154 в Сочи
Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море в полутора километрах от берега, совершая плановый перелет из Сочи. Погибли 92 человека: экипаж, военнослужащие, журналисты, ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись на российскую авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Расследование крушения и поисковая операция ведутся по сей день, власти пока не озвучивали официальных заключений о причине катастрофы.
Лабутены
Песня группы «Ленинград», клип на которую очаровал если не всех, то очень многих зрителей, называлась «Экспонат», но трансформировалась в народе в «Лабутены». В ролике к песне легкомысленная главная героиня собирается на свидание к «мужчине мечты». Процесс преображения золушки в принцессу, чаще всего скрытый от посторонних глаз, в клипе бесстыдно обнажается в сопровождении неловких жизненных ситуаций и анекдотично завершается. «Лабутены» в 2016 году не только ворвались в российскую музыку, но и пополнили словарь русского языка. Слово выражает ироническое отношение к гламурному пафосу и претензии на культурность.
Мельдоний
Название продающегося в любой аптеке средства, нормализующего энергетический метаболизм клеток, стало почти синонимом допинговой катастрофы, случившейся с российским спортом в уходящем году. 10 марта Мария Шарапова призналась, что употребляла препарат, пропустив момент, когда ВАДА включило его в список запрещенных. Последующие события показали, что присутствие мельдония в этом списке стало сюрпризом не только для Шараповой, но и еще для 60 спортсменов.
Ницца
На набережной Ниццы вечером 14 июля 2016 года собрались сотни отдыхающих. В этот день Франция отмечала День взятия Бастилии, и люди наблюдали за огнями фейерверков. 31-летний выходец из Туниса Мохамед
Очередь на Серова
В январе последние дни работы выставки Валентина Серова в Третьяковской галерее привлекли внимание СМИ не гениальностью художника и отзывами посетителей, а гигантской очередью желающих приобщиться к искусству. Сначала они выломали дверь в Третьяковку, затем галерея отменила
Панамский архив
Архив был опубликован международным консорциумом
Розетта
30 сентября мир наблюдал за завершением миссии «Розетта». Зонд был сведен с орбиты и направлен на столкновение с кометой 67P Чурюмова — Герасименко, где его ждал уже покоившийся там «брат» — зонд «Филы», неудачно приземлившийся и досрочно прекративший передачу данных на Землю. «Розетта» следовала за кометой 6 млрд км, провела на ее орбите более двух лет и собрала огромный массив научных данных о составе газовой оболочки 67P, ее морфологии, геологии и внутреннем строении.
Сямозеро
В июне на озере Самозеро в Карелии произошла трагедия: 47 воспитанников детского лагеря и четыре взрослых инструктора на лодках попали в шторм. Лодки перевернулись и затонули. Погибли 14 детей. Тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов поспешил проведать выживших и отличился невиданным тактом, поинтересовавшись у них с улыбкой: «Как поплавали?» — на что дети ответили «Слава богу, живы». Позднее Астахов пояснял, что пытался говорить с детьми на их языке.
Трамп
9 ноября граждане США избрали нового президента. Им с 20 января 2017 года официально станет миллиардер Дональд Трамп, боровшийся за этот пост с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Победа Трампа стала настолько неожиданной, что спровоцировала протесты в нескольких штатах, стихийную акцию у
Убийство посла РФ в Турции
19 декабря на публичном мероприятии в Анкаре похожий на охранника 22-летний полицейский выхватил пистолет и с криком «Аллах Акбар!» восемь раз выстрелил в спину российскому послу в Турции Андрею Карлову, а затем несколько минут выкрикивал лозунги об Алеппо и Сирии, стреляя в потолок и разбегавшуюся публику. Силовики ликвидировали нападавшего. Убийство Карлова стало третьим случаем в истории России: первый — Александр Грибоедов в Персии в 1829 году. Второй — убийство Петра Войкова в Варшаве в 1927 году.
Фелпс
Неудержимый американский пловец стал самым титулованным олимпийцем в истории и объявил о завершении карьеры. Подобное спортсмен уже проделывал в 2012 году, но спустя четыре года приехал на Олимпиаду в Рио, где взял еще шесть высших наград. После соревнований он заявил, что уходит из плавания. «Никогда, слышите — никогда больше я не надену соревновательные плавки. Все! С плаванием закончено», — заверил Фелпс. Очень жаль, Майкл.
Xоккей
В самый скандальный в истории российского спорта год хоккеисты вполне могли подсластить горькую пилюлю: на домашнем чемпионате мира наша сборная была главным претендентом на победу. Однако в полуфинале «Красная машина» дала сбой, проиграв финнам и заняв в итоге только третье место. И на сентябрьском Кубке мира реванша не получилось. Хозяева льда канадцы не пустили сборную России в финал и в итоге сделали дубль, выиграв в один год и чемпионат и Кубок мира.
Цинния
На борту Международной космической станции постоянно
Покемоны во главе с электрическим зверьком вновь ворвались в мир летом 2016 года: 6 июля вышла игра Pokemon Go!, разработанная Nintendo. Игроки получили возможность при помощи GPS ловить и тренировать милейших покемонов, возникающих на экранах смартфонов, как если бы они находились в том же месте, где находится их ловец. В итоге интернет наводнили видеоролики с «гуляющими под гипнозом» толпами игроков с гаджетами. В Москве у ловцов покемонов появилась «точка сбора» — Ильинский сквер на
Шестой сезон
Шестой сезон всемирно популярного сериала «Игра престолов», в отличие от предыдущих, порадовал поклонников редкими моментами успехов
Щенок для патриарха
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в октябре побывал в британском приходе Сурожской епархии РПЦ в Лондоне и привез оттуда щенка корги, которого назвали Вилли. Патриарху он очень понравился: Его Святейшество поселил его в своей резиденции и сам за ним ухаживает. Ранее патриарх Кирилл признавался, что значительная часть его личной жизни проходит в одиночестве, и ему хотелось бы, чтобы это одиночество мог разделить надежный друг. По мнению кинологов, лучшего товарища, чем дружелюбный верный корги, трудно найти.
Эрдоган
В этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган справился с попыткой госпереворота в стране. Вечером 15 июля в Анкаре и Стамбуле турецкие военные объявили об отстранении правительства и захвате власти, перекрыли Босфорский мост, захватили телеканалы TRT и CNN Turk, ворвались в здание Генштаба, атаковали президентский дворец и здание парламента. Президент обратился к нации через Facetime, обвинил в мятеже исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и призвал своих сторонников выходить на улицы. Эрдоган получил поддержку тысяч граждан, и в ту же ночь мятежники сложили оружие. После провала путча власти Турции провели масштабные «чистки» среди госслужащих, журналистов, судей, военных, полицейских и сотрудников образовательных учреждений.
Юнона
Пять лет аппарат Juno («Юнона») летел от Земли к Юпитеру, чтобы подробно изучить атмосферу
#янебоюсьсказать
Хэштег превратился в уходящем году в самое яркое проявление гражданской позиции в интернете. Запущенный украинской журналистской Анастасией Мельниченко в Facebook, он был призван раскрыть масштабы
Ожидание: предложат купить героин.
Реальность: предлагают купить героин.