Главный ледовый городок в столице Урала официально открыт
Главный ледовый городок в столице Урала официально открыт.
Главный ледовый городок в столице Урала официально открыт.
В Екатеринбурге состоялось главное предновогоднее событие. В центре города начал работу ледовый городок. Самое главное предновогоднее событие Екатеринбурга
Ледовый городок на площади 1905 года начал свою работу. Его возведение началось 14 ноября. За это время строители проделали колоссальную работу. Скульптуры, различные сооружения и даже горки созданы по мотивам стихов Корнея Чуковского.
135-летие со Дня рождения писателя России отметят весной 2017 года. Впервые за много лет, в городке вновь появилась круговая горка, опоясывающая центральную елку. Саму же новогоднюю красавицу в этот раз перенесли ближе к улице 8 Марта. На ней зажгут более шести тысяч разноцветных светодиодов.
Главную сцену установили в центре площади. Именно здесь все новогодние каникулы будут идти различные представления, и именно здесь прошла торжественная церемония открытия городка. Еще одно нововведение — в течение всех новогодних каникул на фасаде администрации Екатеринбурга каждый вечер будет транслироваться лазерное шоу. Сам же ледовый городок будет работать до 22 января.