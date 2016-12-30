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13:02 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Главный ледовый городок в столице Урала официально открыт

Главный ледовый городок в столице Урала официально открыт.

В Екатеринбурге состоялось главное предновогоднее событие. В центре города начал работу ледовый городок. Самое главное предновогоднее событие Екатеринбурга наконец-то произошло.

Ледовый городок на площади 1905 года начал свою работу. Его возведение началось 14 ноября. За это время строители проделали колоссальную работу. Скульптуры, различные сооружения и даже горки созданы по мотивам стихов Корнея Чуковского.

135-летие со Дня рождения писателя России отметят весной 2017 года. Впервые за много лет, в городке вновь появилась круговая горка, опоясывающая центральную елку. Саму же новогоднюю красавицу в этот раз перенесли ближе к улице 8 Марта. На ней зажгут более шести тысяч разноцветных светодиодов.

Главную сцену установили в центре площади. Именно здесь все новогодние каникулы будут идти различные представления, и именно здесь прошла торжественная церемония открытия городка. Еще одно нововведение — в течение всех новогодних каникул на фасаде администрации Екатеринбурга каждый вечер будет транслироваться лазерное шоу. Сам же ледовый городок будет работать до 22 января.

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