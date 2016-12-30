Уральские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли.

Настоящее чудо совершили уральские врачи. Первыми в стране они провели операцию по удалению сложнейшей раковой опухоли.

С момента операции прошла целая неделя, но 17-летняя Юлия до сих пор с трудом сдерживает слёзы радости. В областной больнице № 1 она провела почти год. «В колледже на паре мне стало трудно дышать. Мне вызвали “скорую”, увезли в больницу, сделали рентген. Подумали, что пневмония. Через три недели ничего не прошло. Они сделали прокол и выкачку, отправили на исследования», — рассказывает пациентка ОКБ№ 1 Юлия Ласковенкова. Диагноз: рак печени 4 степени. Причем опухоль начала распространятся и на другие органы. Врачи поняли — медлить нельзя. «Если бы подобная опухоль встретилась у взрослого, то такой случай, вероятно, был бы признан неоперабельным. Но учитывая выраженный эффект на химиотерапию — сокращение опухоли более чем в два раза, мы решили, что здесь операция будет нужна», — сказал хирург ОКБ№ 1 Олег Орлов. Но таких операций в России никогда не делали.

Да и в мире это редкость. Лишь в Японии за последние 20 лет прооперировали всего 13 взрослых пациентов. Уральские врачи решили рискнуть.

«Сложность заключалась в том, что непосредственно нам пришлось отключить кровоток у этой девочки на 69 минут для того, чтобы кардиохирурги смогли убрать этот опухолевый тромб, который подходил и находился в опасной близости от сердца», — объяснил детский хирург Сергей Тупоногов. Операция длилась 6 часов. Результат превзошел все ожидания.

«Анализы у нас хорошие. Всё восстановилось. Гемоглобин у нас в норме. И вообще, можно сказать, что у нас здоровый ребенок. Полностью», — поделилась мама Юлии Ольга Кабешова. Юлию, конечно, ещё ждут послеоперационные обследования и плановый сеанс лучевой терапии. Но главное — Новый год она встретит дома. И это лучший подарок, который доказывает, что волшебники существуют, но имя им — врачи.