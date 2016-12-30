Уральские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли
Уральские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли.
Уральские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли.
Настоящее чудо совершили уральские врачи. Первыми в стране они провели операцию по удалению сложнейшей раковой опухоли.
С момента операции прошла целая неделя, но 17-летняя Юлия до сих пор с трудом сдерживает слёзы радости. В областной больнице № 1 она провела почти год. «В колледже на паре мне стало трудно дышать. Мне вызвали “скорую”, увезли в больницу, сделали рентген. Подумали, что пневмония. Через три недели ничего не прошло. Они сделали прокол и выкачку, отправили на исследования», — рассказывает пациентка ОКБ№ 1 Юлия Ласковенкова. Диагноз: рак печени 4 степени. Причем опухоль начала распространятся и на другие органы. Врачи поняли — медлить нельзя. «Если бы подобная опухоль встретилась у взрослого, то такой случай, вероятно, был бы признан неоперабельным. Но учитывая выраженный эффект на химиотерапию — сокращение опухоли более чем в два раза, мы решили, что здесь операция будет нужна», — сказал хирург ОКБ№ 1 Олег Орлов. Но таких операций в России никогда не делали.
Да и в мире это редкость. Лишь в Японии за последние 20 лет прооперировали всего 13 взрослых пациентов. Уральские врачи решили рискнуть.
«Сложность заключалась в том, что непосредственно нам пришлось отключить кровоток у этой девочки на 69 минут для того, чтобы кардиохирурги смогли убрать этот опухолевый тромб, который подходил и находился в опасной близости от сердца», — объяснил детский хирург Сергей Тупоногов. Операция длилась 6 часов. Результат превзошел все ожидания.
«Анализы у нас хорошие. Всё восстановилось. Гемоглобин у нас в норме. И вообще, можно сказать, что у нас здоровый ребенок. Полностью», — поделилась мама Юлии Ольга Кабешова. Юлию, конечно, ещё ждут послеоперационные обследования и плановый сеанс лучевой терапии. Но главное — Новый год она встретит дома. И это лучший подарок, который доказывает, что волшебники существуют, но имя им — врачи.