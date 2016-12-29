Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин

При это доля женщин среди руководителей составляет 47,5 процента.

В статистической службе отмечают, что в прошлом году мужчины-руководители получали в среднем 70,7 тысячи рублей, а женщины — 49,7 тысячи рублей.

Росстат также сообщает о том, что в среднем по России зарплата женщин на 10,6 тысячи рублей меньше, чем у мужчин.

При этом более половины работников в стране — женщины (53,6 процента).

У женщин больше шансов стать начальниками

В свою очередь, среди безработных, согласно данным Росстата, мужчин больше на 328 тысяч человек (2,296 миллиона), а женщин — 1,968 миллиона человек.

28 декабря были опубликованы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым наиболее острой для страны проблемой россияне назвали низкие зарплаты (18 процентов).