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21:08 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые доказали, что страх может передаваться по наследству

Ученые пришли к выводу, что различные страхи и фобии могут передаваться генетическим путем, передает «Экономика сегодня».

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что страх может передаваться от взрослых грызунов к потомству. Они проследили за реакцией мышей на определенный запах, который приводил животных к содроганию, отождествляемому со страхом.

Затем, когда мыши произвели потомство, эксперты протестировали поведение мышат при аналогичном раздражителе. Оказалось, что детеныши реагировали на него так же, как и родители, притом, что запах был им совершенно незнаком.

Отмечается, что аналогичную реакцию показали последующие поколения мышей.

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