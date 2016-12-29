Ученые доказали, что страх может передаваться по наследству

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что страх может передаваться от взрослых грызунов к потомству. Они проследили за реакцией мышей на определенный запах, который приводил животных к содроганию, отождествляемому со страхом.

Затем, когда мыши произвели потомство, эксперты протестировали поведение мышат при аналогичном раздражителе. Оказалось, что детеныши реагировали на него так же, как и родители, притом, что запах был им совершенно незнаком.

Отмечается, что аналогичную реакцию показали последующие поколения мышей.