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10:14 (мск), источник: 36on.ru

В воронежском стриптиз-клубе нарушались правила пожарной безопасности

Накануне праздников сотрудники МЧС провели осмотр развлекательных заведений города. В двух из них — стриптиз-клубе «Эммануэль», расположенном на проспекте Революции, и в кафе «Хинкальная», расположенном на улице Дзержинского — спасатели нашли нарушения, связанные с пожарной безопасности.

Эти нарушения, в число которых попало ненадлежащее содержание пожарного выхода, как отмечают в пресс-службе МЧС, создавали угрозу для посетителей.

Спасатели порекомендовали воронежцам ограничить посещения стриптиз-клуба и кафе до того момента, как будут устранены все нарушения.

Напомним, что в период грядущих праздников в Воронеже и области введен особый противопожарный режим. На такие меры пришлось пойти из-за того, что в период праздников существенно повышается пожарная опасность.

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