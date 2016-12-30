В воронежском стриптиз-клубе нарушались правила пожарной безопасности
Накануне праздников сотрудники МЧС провели осмотр развлекательных заведений города. В двух из них —
Накануне праздников сотрудники МЧС провели осмотр развлекательных заведений города. В двух из них —
Эти нарушения, в число которых попало ненадлежащее содержание пожарного выхода, как отмечают в
Спасатели порекомендовали воронежцам ограничить посещения
Напомним, что в период грядущих праздников в Воронеже и области введен особый противопожарный режим. На такие меры пришлось пойти