В воронежском стриптиз-клубе нарушались правила пожарной безопасности

Эти нарушения, в число которых попало ненадлежащее содержание пожарного выхода, как отмечают в пресс-службе МЧС, создавали угрозу для посетителей.

Спасатели порекомендовали воронежцам ограничить посещения стриптиз-клуба и кафе до того момента, как будут устранены все нарушения.