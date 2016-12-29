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22:02 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцам разрешили устраивать салюты по 29 адресам

В Петербурге разрешили запускать салюты и фейерверки по 29 адресам. Список опубликовало ГУ МЧС по городу и области.

Источник: AP 2016

Горожане смогут устроить файер-шоу по следующим адресам:

1. Санкт-Петербург, в створе проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного.

2. Санкт-Петербург, напротив дома 114, корпус 2, по проспекту Металлистов.

3. Санкт-Петербург, аллея Славы Пожарных.

4. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 4, корп. 3.

5. г. Сестрорецк, пл. Свободы.

6. п. Песочный, площадь перед Домом культуры и творчества.

7. г. Зеленогорск, Банковская пл.

8. п. Белоостров, ул. Восточная, д. 11а.

9. п. Репино, Муниципальный парк, ул. Нагорная.

10. п. Молодежное, ш. Приморское, д. 659.

11. п. Солнечное, 1-я Боровая, д. 1.

12. п. Комарово, ул. Привокзальная — Привокзальная пл. (около платформы) .

13. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 11, парк Авиаторов.

14. Санкт-Петербург, ш. Московского, д. 1, парк Городов Героев.

15. Территория между ул. Бухарестской и Загребским бульваром (вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару).

16. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы) 17. Парк «Озеро Долгое» (пересечение пр. Королева и ул. Ольховой).

18. п. Лисий Нос, ш. Приморское, д. 48.

19. п. Ольгино, Новоизмайловский пр., д. 3.

20. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, Парк «Малиновка» .

21. п. Стрельна, ш. Петербургское, д. 69.

22. Новый Петергоф, ш. Ропшинское, 8 (площадка за торговым центром).

23. Новый Петергоф, ул. Разводная (напротив дома № 29).

24. Старый Петергоф, ул. Шахматова (напротив дома № 14, корп. 1).

25. г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32−36 (площадь у Фонтана) .

26. г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28.

27. г. Павловск, Новоизмайловский пр., д. 11/16.

28. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника (напротив д.1).

29. Пересечение ул. Литке и дороги к ДЮСШ у дома 11/37.

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