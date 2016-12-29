Петербуржцам разрешили устраивать салюты по 29 адресам
В Петербурге разрешили запускать салюты и фейерверки по 29 адресам. Список опубликовало ГУ МЧС по городу и области.
В Петербурге разрешили запускать салюты и фейерверки по 29 адресам. Список опубликовало ГУ МЧС по городу и области.
Горожане смогут устроить
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5. г. Сестрорецк, пл. Свободы.
6. п. Песочный, площадь перед Домом культуры и творчества.
7. г. Зеленогорск, Банковская пл.
8. п. Белоостров, ул. Восточная, д. 11а.
9. п. Репино, Муниципальный парк, ул. Нагорная.
10. п. Молодежное, ш. Приморское, д. 659.
11. п. Солнечное, 1-я Боровая, д. 1.
12. п. Комарово, ул. Привокзальная — Привокзальная пл. (около платформы) .
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15. Территория между ул. Бухарестской и Загребским бульваром (вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару).
16. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы) 17. Парк «Озеро Долгое» (пересечение пр. Королева и ул. Ольховой).
18. п. Лисий Нос, ш. Приморское, д. 48.
19. п. Ольгино, Новоизмайловский пр., д. 3.
20.
21. п. Стрельна, ш. Петербургское, д. 69.
22. Новый Петергоф, ш. Ропшинское, 8 (площадка за торговым центром).
23. Новый Петергоф, ул. Разводная (напротив дома № 29).
24. Старый Петергоф, ул. Шахматова (напротив дома № 14, корп. 1).
25. г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32−36 (площадь у Фонтана) .
26. г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28.
27. г. Павловск, Новоизмайловский пр., д. 11/16.
28. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника (напротив д.1).
29. Пересечение ул. Литке и дороги к ДЮСШ у дома 11/37.