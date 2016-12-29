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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Тысячи сербских болельщиков почтили память погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Перед началом баскетбольного матча между московским ЦСКА и белградским клубом «Цревна Звезда» сербские фанаты почтили память погибших при крушении Ту-154 в Черном море артистов ансамбля Александрова, исполнив народную песню.

За несколько минут до начала игры на спортивной арене включили запись композиции «Тамо далеко» в исполнении ансамбля Александрова.

Двадцатитысячный зал подпевал стоя.

Армейцы прибыли в Белград на последнюю игру первого круга регулярного чемпионата Евролиги сегодня утром. Поединок между командами проходит на Комбанк Арене, которая считается одной из крупнейших многофункциональных спортивных площадок Европы.

В воскресенье утром Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение в Черном море в 1,5 километрах от побережья Сочи.

На борту самолета находился основной состав ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Валерий Халилов, девять журналистов федеральных телеканалов, восемь членов экипажа, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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