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10:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Дона предпочитают называть детей традиционными именами

Что в имени тебе моем? Нетривиальные имена этого года — Услада, Россияна, Заряница, Вишня, Огнеслав и Радостина — обошли стороной жителей донского региона. Родители новорожденных малышей решили отдать предпочтение классике.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Новогоднюю фотосессию для будущей мамы устроила фотограф в положении. Девушки понимают другу друга с полужеста. Мечтая вместе с супругом о дочери, Галина хотела назвать её Софьей, но когда узнала, что ждёт ребёнка, передумала.

«В одно прекрасное утро муж проснулся и спросил: “А как тебе имя Даша?”. И это имя подошло по всем моим представлениям о прекрасном и маленьком ангелочке», — рассказывает модель Галина Горлова.

Имя подбирали, вспоминая нрав и характер знакомых и родных Дарий. А вот профессиональный фотограф Екатерина, наоборот, с именем для своего второго ребёнка решила повременить.

«Оттягиваю этот момент на самом деле. Мне сложно придумать имя, когда еще не видела этого человечка. Именно поэтому мы первого сына назвали уже тогда, когда он появился на свет», — поясняет фотограф Екатерина Черноусенко.

О том, какие популярные имена на Дону были зарегистрированы в этом году, журналисты телекомпании «Дон-ТР» решили узнать в ростовском ЗАГСе. Оказалось, новорождённых девочек в 2016 году чаще всего называли Анной, Марией и Алисой. Мальчиков — Артёмом, Данилом и Иваном.

«Однако самые частые и популярные — Софья и Арсений», — отмечает руководитель городского ЗАГСа Ростова-на-Дону Любовь Пузикова.

В архивах сохранились записи актов о рождении ещё с 1943 года. И начиная с этого времени чаще всего повторяются имена Елена, Ирина, Александр и Владимир. Любовь Пузикова, проработавшая в ЗАГСе 40 лет, говорит, что выбор имени ежегодно зависит от совершенно разных причин, начиная от популярных фильмов и заканчивая бурной фантазией супругов.

«Был у нас случай несколько лет назад. Мужчина пришел и говорит: “Хочу ребёнка Христос назвать”. И что хочешь, то и делай с ним», — вспоминает руководитель городского ЗАГСа Ростова-на-Дону Любовь Пузикова.

При выборе имени психологи все-таки рекомендуют хорошо подумать и найти золотую середину, ведь слишком редкое может привлекать к ребёнку излишнее внимание. Одни родители называют своих детей используя церковный календарь, другие обращаются к художественной и классической литературе.

Но последнее время модно нарекать своих детей именами полюбившихся героев сериалов. Например, в ходу имя Арья, так зовут отважную и смелую девочку-героиню одного из культовых сериалов современности. Но всё же для Дона это редкое исключение. Современные мамы Ростова придерживаются традиционных имён.

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