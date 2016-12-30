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10:11 (мск), источник: VLADNEWS

Самым умным школьникам Владивостока вручили дипломы и подарки

Самый главный повод для гордости в любом городе — это его жители.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 29 декабря, в ходе торжественной церемонии первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич вручила заслуженные награды 191 школьнику города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Это победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады.

«Самый главный повод для гордости в любом городе — это его жители, — подчеркнула Екатерина Химич. — Наше подрастающее поколение не перестаёт нас радовать. Вы — наше будущее, приятно осознавать, что оно в надёжных руках. Искренне поздравляю призёров и победителей олимпиады. Так держать!».

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится в 4 этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

В 2016 году в школьных олимпиадах во Владивостоке приняли участие около 20 000 учащихся 4−11 классов. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало порядка 3 000 ребят.

Муниципальный этап в этом году проводился по 15 предметам. Это физика, математика, информатика, химия, биология, экология, география, русский язык, литература, английский язык, история, технология, обществознание, право и экономика.

Призёрами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады стало более 190 школьников. 32 из них являются победителями и призерами в двух и более номинациях.

Звания «Суперинтеллект Владивостока-2016» удостоена ученица 11 класса школы № 60 Агата Борисова. Школьница стала победителем олимпиад по экологии, биологии, литературе, а также призёром по английскому языку.

«Мне очень приятно сегодня быть на этой церемонии, ведь это мотивирует на новые победы и достижения», — отметила Агата Борисова.

В январе-феврале следующего года самые умные школьники отправятся защищать честь Владивостока на краевой этап олимпиад, который пройдёт во Всероссийском детском центре «Океан» и в ДВФУ.

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