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05:23 (мск), источник: Газета.Ру

Панда напала на человека в китайском заповеднике

Сотрудник центра по разведению и исследованию панд пострадал в результате нападения животного, которое пыталось защитить своего детеныша. Об этом сообщает China News Service.

По данным агентства, инцидент произошел еще 17 декабря, однако известно о нем стало недавно. 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй вошел в тренировочный вольер, где намеревался найти детеныша панды.

Когда мужчина обнаружил животное, он направился к выходу, где подвергся нападению 16-летней самки по кличке Си Мэй, детеныша которой искал специалист.

Агентство подчеркивает, что панда могла неправильно интерпретировать намерения сотрудника центра.
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Как отмечается, мужчина получил серьезные повреждения рук и ног и был госпитализирован.

В больнице он перенес операцию и в настоящий момент проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Китае умер самый старый в мире самец панды.

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