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07:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сегодня в Челябинске синоптики обещают метель

Температура воздуха -2 градуса.

Источник: РИА "Новости"

Метель и небольшой снег ожидают челябинцев, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 30 декабря, в Челябинске будет облачная погода с прояснением, местами возможен небольшой снег и слабая метель. Температура воздуха ночью -8,-13, при прояснении до -20, днём -2,-7, в низинах до -12 градусов. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, порывы до 16 м/с.

Сегодня по народному календарю Азарий (Ананий). Каков день на Азария, таков и май месяц. Ананий декабрь поторапливает. Если на Анания иней, через неделю будет тепло.

Напомним, в Новый год и 1 января синоптики также обещают метели и тёплую погоду.

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