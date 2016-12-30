Кузбассовец похитил у одногруппника более 300 000 рублей

Полицейские задержали 20-летнего жителя города Топки, который украл у своего одногруппника более 300 000 рублей с банковской карты.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, обвиняемый пришел в гости к их общей знакомой. Парень случайно увидел в комнате банковскую карту и чек, на котором были сведения для входа в личный кабинет Интернет-банка. Обвиняемый незаметно забрал все это себе и в течение нескольких дней перевел со счета более 300 000 рублей. Потерпевший не сразу заметил пропажу денег, так как находился на стационарном лечении. Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию.

Обвиняемого нашли, он вернул деньги товарищу. В отношении обвиняемого закончено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.