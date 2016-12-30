Кузбассовец похитил у одногруппника более 300 000 рублей
Пострадавший получал пенсию по потере кормильца.
Пострадавший получал пенсию по потере кормильца.
Полицейские задержали 20-летнего жителя города Топки, который украл у своего одногруппника более 300 000 рублей с банковской карты.
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Обвиняемого нашли, он вернул деньги товарищу. В отношении обвиняемого закончено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.