29 инвалидам с производственными травмами вручили автомобили

Виктор Абрамов по дороге в командировку попал в аварию. Ампутировали ногу. Сегодня носит протез и работает инженером-связистом.

— Я думаю, это большое подспорье, потому что без автомобиля людям с ограниченными возможностями как передвигаться? Не все из них состоятельные, чтобы самостоятельно приобрести такой автомобиль, — говорит житель села Кыштовка Виктор Абрамов.

Ключи от новых машин вручили 29 инвалидам. Все автомобили адаптированы. Например, функции педалей газа и тормоза тут выполняет один рычаг возле руля, чтобы человек без ног мог управлять транспортным средством.

Автомобилями инвалидов с производственными травмами обеспечивают уже 16 лет, согласно федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев».

— С учетом медицинских показаний для каждого из них разрабатывается программа реабилитации пострадавших, и мы уже исполнители. Мы просто руководствуемся этой программой. Если человеку рекомендовано, он подает заявление, и в установленные сроки мы проводим конкурсные процедуры. Закупаем эти средства реабилитации и выдаем их, — сообщил управляющий Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Голубков.

Железного друга выдают на 7 лет. Если по истечению срока человек все еще в нем нуждается, то по программе реабилитации старую машину меняют на новую. Некоторые получают от государства уже второй, а кто-то даже третий автомобиль. По словам сотрудников фонда страхования, распоряжаться им инвалид может, как угодно.

— Сегодняшнее мероприятие — вручение автомобилей людям с ограниченными возможностями — подтверждает незыблемость приоритетов социальной политики и государства, и региона, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.

Долгожданный момент: получают ключи, документы и домой уезжают уже на новых автомобилях. Для каждого из этих мужчин это не просто средство передвижения — это шанс жить полноценно.