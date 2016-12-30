Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Наряд жены принца Уильяма вызвал резонанс в Великобритании
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
9Cкончалась Кэрри Фишер
07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Таджик избежал наказания за то, что до смерти избил новокузнечанина

Абдухакима Борунова искали почти 2 года, хотя все это время он жил в Новокузнецке.

Гражданина Таджикистана освободили в зале суда и сняли с него обвинение, несмотря на то, что он до смерти избил жителя города Новокузнецка.

Преступление было совершено 29 декабря 2013 года, сообщает nk-tv.net. 15-летняя девочка случайно запустила петарду под машину, где та взорвалась. Хозяином машины оказался приятель Абдухакима Борунова. Он выбежал на шум и ударил девочку по лицу. Новокузнечанка рассказала о произошедшем дома отчиму, и мужчина решил разобраться с обидчиками. Он взял черенок от лопаты и пневматический пистолет и отправился на встречу, в ходе которой завязалась драка. Новокузнечанин повалил обидчика на снег. Видя это, Абдухаким Борунов решил помочь товарищу, взял черенок и нанес около 13 ударов по спине и голове отчима девочки. Из-за такой атаки мужчина потерял сознание и позже скончался от травматического шока.

Искали убийцу 2 года. В ходе расследования и позже судебного следствия Борунов свою вину не признавал. Он утверждал, что действовал в интересах самообороны. В результате прокурор поменял первоначальную статью обвинения с ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы) на ч.1 ст. 114 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (максимальное наказание 1 год лишения свободы). В итоге Заводской районный суд приговорил Борунова к 11 месяцам исправительных работ. Однако, даже этого наказания убийца смог избежать в связи с актом об амнистии. Его освободили в зале суда и сняли с него все обвинения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Игрушка по цене машины. Чем украшали ёлку сто лет назад
США высылают 35 российских дипломатов из страны
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
События года в фотографиях
Посол РФ в Израиле экстренно госпитализирован в Тель-Авиве
Россия проиграла второй поединок на молодежном ЧМ по хоккею
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь