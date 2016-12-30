Таджик избежал наказания за то, что до смерти избил новокузнечанина

Гражданина Таджикистана освободили в зале суда и сняли с него обвинение, несмотря на то, что он до смерти избил жителя города Новокузнецка.

Преступление было совершено 29 декабря 2013 года, сообщает nk-tv. net. 15-летняя девочка случайно запустила петарду под машину, где та взорвалась. Хозяином машины оказался приятель Абдухакима Борунова. Он выбежал на шум и ударил девочку по лицу. Новокузнечанка рассказала о произошедшем дома отчиму, и мужчина решил разобраться с обидчиками. Он взял черенок от лопаты и пневматический пистолет и отправился на встречу, в ходе которой завязалась драка. Новокузнечанин повалил обидчика на снег. Видя это, Абдухаким Борунов решил помочь товарищу, взял черенок и нанес около 13 ударов по спине и голове отчима девочки. Из-за такой атаки мужчина потерял сознание и позже скончался от травматического шока.

Искали убийцу 2 года. В ходе расследования и позже судебного следствия Борунов свою вину не признавал. Он утверждал, что действовал в интересах самообороны. В результате прокурор поменял первоначальную статью обвинения с ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы) на ч.1 ст. 114 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (максимальное наказание 1 год лишения свободы). В итоге Заводской районный суд приговорил Борунова к 11 месяцам исправительных работ. Однако, даже этого наказания убийца смог избежать в связи с актом об амнистии. Его освободили в зале суда и сняли с него все обвинения.