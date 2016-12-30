Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
14События недели в фотографиях
08:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Туристов в беде не оставят

В горах Южного Урала в праздники будут работать спасательные посты.

В горах Южного Урала будут работать спасательные посты.

Их организуют на Таганае и Иремеле, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В приюте «Горячий ключ» в нацпарке «Таганай» и в поселке Тюлюк на Иремеле с сегодняшнего дня, 30 декабря, круглосуточно будут дежурить восемь спасателей. В их распоряжении — два снегохода, а также все необходимое снаряжение и медицинское оборудование.

«Практика прошлого года показывает, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах в праздники требуется регулярно. В эти дни наблюдается массовый наплыв любителей активного отдыха изо всех уголков страны и даже зарубежья (Польша, Германия, Италия, Франция, Канада, США, Китай и Япония)», — отметили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Отметим, что дежурство продолжится в течение всей первой недели нового года, вплоть до 9 января. Группам туристов, отправляющимся в горы, настоятельно рекомендуют пройти регистрацию в подразделениях ГУ МЧС региона. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться за помощью в экстренные службы по единому номеру 112.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
Посол России в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве
На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Россия проиграла второй поединок на молодежном ЧМ по хоккею
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь