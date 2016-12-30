Туристов в беде не оставят

В горах Южного Урала будут работать спасательные посты.

Их организуют на Таганае и Иремеле, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В приюте «Горячий ключ» в нацпарке «Таганай» и в поселке Тюлюк на Иремеле с сегодняшнего дня, 30 декабря, круглосуточно будут дежурить восемь спасателей. В их распоряжении — два снегохода, а также все необходимое снаряжение и медицинское оборудование.

«Практика прошлого года показывает, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах в праздники требуется регулярно. В эти дни наблюдается массовый наплыв любителей активного отдыха изо всех уголков страны и даже зарубежья (Польша, Германия, Италия, Франция, Канада, США, Китай и Япония)», — отметили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Отметим, что дежурство продолжится в течение всей первой недели нового года, вплоть до 9 января. Группам туристов, отправляющимся в горы, настоятельно рекомендуют пройти регистрацию в подразделениях ГУ МЧС региона. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться за помощью в экстренные службы по единому номеру 112.