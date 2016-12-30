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08:27 (мск), источник: Om1.ru

В преддверии Нового года на дорогах Омска появился Дед Мороз-сотрудник ДПС

Работник ГИБДД в необычной форме замечен в центре города Омска.

Чем ближе Новый год, тем больше Дедов Морозов на улицах. Так, например, один зимний волшебник разъезжает по городу на мотоцикле. Горожанам также понравился танцующий Дед Мороз на улице Ленина.

На сей раз омичи заметили Дедушку Мороза, следящим за соблюдением правил дорожного движения. Неизвестный сотрудник ДПС нарядился в костюм новогоднего персонажа — синяя расшитая шуба, такая же шапка, длинная белая борода и конечно же посох. Сверху синей шубы, как полагается, надет светоотражающий жилет. Полицейский Дед Мороз стоит рядом с патрульным автомобилем.

Праздничного сотрудника ГИБДД заметили на Ленинградской площади. Неизвестный автор выложил фотографию в паблике «REGIK55».

Омичи одобрили праздничную форму работников ДПС.

Олег Севостьянов:

 — Ходили бы так круглый год.

Однако некоторые ехидно отметили, что с помощью такого жезла можно собрать очень много штрафов.

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