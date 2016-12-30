В преддверии Нового года на дорогах Омска появился Дед Мороз-сотрудник ДПС

Чем ближе Новый год, тем больше Дедов Морозов на улицах. Так, например, один зимний волшебник разъезжает по городу на мотоцикле. Горожанам также понравился танцующий Дед Мороз на улице Ленина.



На сей раз омичи заметили Дедушку Мороза, следящим за соблюдением правил дорожного движения. Неизвестный сотрудник ДПС нарядился в костюм новогоднего персонажа — синяя расшитая шуба, такая же шапка, длинная белая борода и конечно же посох. Сверху синей шубы, как полагается, надет светоотражающий жилет. Полицейский Дед Мороз стоит рядом с патрульным автомобилем.