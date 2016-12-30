В московском метро пройдет фотовыставка экспонатов Музея имени Пушкина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, посвящённая 105-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, откроется 20 января в галерее «Метро» на станции «Выставочная».

Как сообщается на сайте столичной мэрии, на снимках пассажиры увидят скульптуры Микеланджело, римскую Капитолийскую волчицу, «Мадонну с младенцем на руках» итальянского скульптура Роббиа.

«Посетители также увидят Белый и Египетский залы, Греческий и Итальянский дворики музея в те редкие моменты, когда там нет зрителей. Многие залы и экспонаты знакомы москвичам с детства, поэтому вдвойне интересно взглянуть на любимые вещи по-новому», — отмечается в сообщении.