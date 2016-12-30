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07:56 (мск), источник: ТАСС

В московском метро пройдет фотовыставка экспонатов Музея имени Пушкина

Пассажиры метрополитена увидят скульптуры Микеланджело, римскую Капитолийскую волчицу, «Мадонну с младенцем на руках» Роббиа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, посвящённая 105-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, откроется 20 января в галерее «Метро» на станции «Выставочная».

Как сообщается на сайте столичной мэрии, на снимках пассажиры увидят скульптуры Микеланджело, римскую Капитолийскую волчицу, «Мадонну с младенцем на руках» итальянского скульптура Роббиа.

«Посетители также увидят Белый и Египетский залы, Греческий и Итальянский дворики музея в те редкие моменты, когда там нет зрителей. Многие залы и экспонаты знакомы москвичам с детства, поэтому вдвойне интересно взглянуть на любимые вещи по-новому», — отмечается в сообщении.

Фотовыставка, приуроченная ко дню рождения музея, продлится до 20 февраля.
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Чтобы посетить ее, нужно оплатить проезд в метрополитене. Выставочный зал находится за турникетами.

В галерее «Метро» не первый год проходят разнообразные выставки.

В октябре этого года открылась экспозиция фотографий Покровского собора, более известного как собор Василия Блаженного. Выставка была приурочена к 455-летию храма на Красной площади.

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