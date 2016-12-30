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08:22 (мск), источник: СуперОмск

В новогодние праздники скорая помощь и травматология будут работать круглосуточно

С 1 по 9 января круглосуточно будут работать служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты и дежурные службы учреждений здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Взрослые поликлиники будут вести прием вызовов в регистратуре и прием пациентов дежурными участковыми терапевтами с 9−00 до 14−00 часов. Обслуживание пациентов на дому будет осуществляться с 9−00 до 15−00 часов.

Детские поликлиники будут осуществлять прием вызовов в регистратуре и прием пациентов дежурными участковыми педиатрами с 8−00 до 14−00 часов, обслуживание пациентов на дому с 8−00 до 15−00 часов.

Стоматологическую помощь взрослым и детям с 1 по 9 января 2017 года с 15−00 до 8−00 часов будут оказывать в БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», а с 9−00 до 15−00 часов дежурные стоматологические поликлиники административных округов.

При травмах пациентам круглосуточно окажут помощь в травматологических пунктах:

БУЗОО «Городская поликлиника № 1» (ул. К. Либкнехта, 3),

поликлиники БУЗОО «Городская больница № 3» (ул. Энергетиков, 19),

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (ул. Л. Чайкиной, 7).

Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи, круглосуточно работает приемное отделение БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (ул. Магистральная, 31 корпус 2).

Офтальмологическую помощь можно получить в Клинической офтальмологической больнице (ул. Лермонтова, 60).

Бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в праздничные и выходные дни, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объеме.

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