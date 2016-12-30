Тигренок из Приморья подружился с хорьком и щенком

Чудесная дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром, который изначально должен был стать едой для хищника, потрясла весь мир. О необычных отношениях неоднократно рассказывали не только российские, но и зарубежные СМИ. Прославившийся тигр к концу 2016 года стал отцом — от тигрицы Уссури из Приморского Сафари-парка родились два детеныша.

К сожалению, мать отказалась от потомства, и тигрята попали под попечение сотрудников парка. Спустя некоторое время один из котят умер, второй было поспешил последовать за братом, но ветеринарам удалось запустить сердечко Шерхана.