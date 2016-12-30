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11:43 (мск), источник: Моя Планета

Тигренок из Приморья подружился с хорьком и щенком

Удивительная дружба между образовалась в Приморском Сафари-парке. Тигренок Шерхан, сын знаменитого Амура, подружившегося с козлом Тимуром, весело проводит время с хорьком и собакой.

Чудесная дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром, который изначально должен был стать едой для хищника, потрясла весь мир. О необычных отношениях неоднократно рассказывали не только российские, но и зарубежные СМИ. Прославившийся тигр к концу 2016 года стал отцом — от тигрицы Уссури из Приморского Сафари-парка родились два детеныша.

К сожалению, мать отказалась от потомства, и тигрята попали под попечение сотрудников парка. Спустя некоторое время один из котят умер, второй было поспешил последовать за братом, но ветеринарам удалось запустить сердечко Шерхана.

Теперь он подрос и завел дружбу с другими обитателями сафари-парка. О теплых отношениях хищного кота с щенком и хорьком рассказал таблоид The Daily Mail, заметивший в интернете вирусные видеозаписи, на которых звери играют друг с другом.

Сотрудники парка внимательно следят за Шерханом и его друзьями: тигр продолжит с ними общение до тех пор пока не превзойдет их в росте и силе. После этого друзьям придется расстаться, чтобы никто из них не пострадал.

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