Новосибирец два года прятал сына от бывшей жены, об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.



В августе 2014 года супружеская пара из Кировского района Новосибирска развелась и не могла мирно решить, с кем будет проживать 4-летний мальчик. Суд постановил — ребенок останется с матерью. Но в октябре 2014 года отец без ведома супруги переехал в Крым и забрал с собой ребенка. Отца и дитя объявили в розыск. Приставы нашли мужчину, сообщили матери, она отправилась в Крым, но там так и не смогла увидеть ребенка. Отец вывел мальчика через задний двор диспансера и увёз его в Волгоград. Вскоре место жительство мальчика снова было установлено.



«Что только мужчина не предпринимал ради того, чтобы мать не увидела сына никогда. Даже пытался вывезти сына в Казахстан, только вот судебные приставы-исполнители ограничили гражданина П. в праве на выезд из Российской Федерации. Благодаря принятой мере, отец потерял возможность вывезти ребёнка за границу, что впрочем, не мешает ему постоянно менять место жительства на территории Российской Федерации», — рассказали приставы.



Мужчина подал иск в суд на лишение матери родительских прав, решив, что бывшая дама сердца недостойна воспитывать его сына.



«В ходе разыскных мероприятий, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Кировскому району обнаружил ребёнка в чужом автомобиле вместе с бабушкой. Блокировав авто, должностное лицо вызвало подмогу в виде судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после чего ребёнок был передан счастливой матери», — добавили приставы.



Огорченный отец чуть опоздал и плакал опустошенно, опасаясь, что больше никогда не увидит любимое чадо. Как выяснилось позже, страхи папы оказались напрасными: ему удалось договориться с бывшей женой, которая не стала препятствовать общению с ребёнком. Новогодние праздники сын проведёт с мамой и папой, несмотря на все имеющиеся между взрослыми разногласия — такова сила родительской любви.