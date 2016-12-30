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08:16 (мск), источник: NewsKo

В Большом Савино открылся мобильный пункт судебных приставов

Как сообщает УФССП по Пермскому краю, с 26 декабря и на протяжении всех январских праздников судебные приставы будут принимать граждан в мобильном пункте, расположенном в аэропорту «Большое Савино».

Пермякам предоставят возможность узнать о наличии задолженности и о том, есть ли ограничение на пересечение границы.

Как поясняют в УФССП, ограничение на выезд может быть снято в течение одно-трёх дней при наличии у должника таких уважительных причин, как состояние здоровья, болезнь, трагические случаи в семье, требующие скорейшего выезда за границу. Служебные командировки, семейный отдых за границей, приобретение «горящей путевки» не могут стать основаниями для экстренного снятия ограничения.

Граждане, намеревающиеся воспользоваться платёжными терминалами в здании аэропорта, также не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение границы. Фактически долг погашен, однако если должник дотянул до применения к нему такой принудительной меры, как ограничение выезда, ему придется подождать, пока оно будет снято. После погашения долга необходимо сначала предоставить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий произведённую оплату, и только через две недели можно свободно выехать за рубеж.

Пермякам также предлагают заранее обратиться к сервису «Банк данных исполнительных производств», размещённому на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю, и узнать о наличии финансовых обязательств и имеющихся исполнительных производствах.

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